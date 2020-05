Orban spune ca inca nu s-a dat drumul la terase, dar daca se gasesc solutii acestea ar putea fi deschise

Ziare.

com

"Intentia noastra este aceea de a relaxa gradual, bine gandit, pe baza unor evaluari de risc epidemiologic foarte bine puse la punct toate restrictiile. In masura in care pana la 1 iunie nu vom inregistra o crestere semnificativa a numarului de cazuri vor urma urmatoarele masuri de relaxare pe care le-am gandit si aceasta, inca o data, in functie de evaluarile de risc epidemiologic.Nu s-a dat drumul la terase din data de 15 mai. Dar, mai ales ca se face vreme frumoasa, in conditiile in care putem sa gasim niste solutii prin care sa reducem riscul de transmitere a virusului, se poate da drumul la terase", a afirmat Orban, la Sebes.El a adaugat ca, gradual, daca oamenii se comporta responsabil, se va reveni la normalitate."Si in timp, gradual, in masura in care oamenii se comporta responsabil, oamenii respecta regulile, inteleg care sunt toate metodele de transmitere a virusului si iau atitudinea corecta pentru a se proteja sau pentru a-i proteja si pe ceilalti, usor - usor o sa revenim la normalitate", a mai spus Orban.