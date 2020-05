Orban spune cand da drumul sezonului estival

Ziare.

"In ceea ce priveste sezonul estival, probabil dupa data de 1 iunie vom reglementa acest sector. Intentia noastra este, in masura in care nu exista o raspandire mai larga, un numar mai mare de cazuri de infectare, intentia noastra este, in conditii foarte bine reglementate, sa permitem sezonul turistic estival", a explicat Ludovic Orban.In ceea ce priveste activitatea hoteliera, acesta a amintit ca unitatile de cazare sunt deschise din 15 mai, iar singura restrictie este legata de neutilizarea spatiilor comune de luat masa.Orban a recomandat sportul in aer liber si activitatile fizice individuale, precizand ca salile de sport raman inchise."Am relaxat acele activitati unde riscul epidemiologic este mai mic, urmand ca in functie de evolutia din aceste doua saptamani sa continuam masurile de relaxare", a mai spus primul ministru.El a mai spus ca cei care nu vor respecta prevederile care reglementeaza starea de alerta vor fi sanctionati, dupa o perioada de "informare" si "avertizare", acesta sustinand ca "ar fi o lipsa de respect fata de majoritatea zdrobitoare a romanilor care sunt corecti"."Noi avem incredere in romani ca vor completa in mod corect declaratia. Sanctiuni exista, cum sa nu existe? Ce am spus, am zis ca pana informam corect privitor la regulile privitoare la mijloacele de transport in comun, motivele de parasire a localitatii si alte reguli care s-au instituit (...) exista o perioada de informare, de avertizare, dupa care, sigur, cei care nu respecta legea vor trebui sa suporte rigorile legii pentru ca ar fi o lipsa de respect fata de majoritatea zdrobitoare a romanilor care sunt corecti si care respecta legea si regulile sa-i lasi in pace pe cei care nu respecta regulile", a declarat prim-ministrul.Seful Guvernului a spus ca autoritatile intentioneaza sa permita deschiderea sezonului estival, precizand ca acest lucru depinde de evolutia cazurilor de COVID-19.In ceea ce priveste examenele de final de an, Orban a mai declarat ca mastile de protectie necesare elevilor si cadrelor didactice vor fi trimise in scoli prin Inspectoratele Scolare Judetene.El a facut declaratiile in vama Albita, acolo unde i-a intampinat pe medicii si asistentii romani intorsi in tara dintr-o misiune umanitara in Republica Moldova.