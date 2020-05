Orban: Trecem de la starea de alerta la starea de alerta maxima. Suntem democratie, dar nu e anarhie!

Ziare.

com

"Odata cu adoptarea hotararii de guvern, continuam practic starea de la alerta instituita prin hotararea CNSU, dar, ca sa am o exprimare plastica, trecem de la stare de alerta, la stare de alerta maxima, pentru ca legea ne ofera toate parghiile si instrumentele pentru a asigura respectarea regulilor pentru a proteja sanatatea si viata oamenilor", a spus premierul la inceputul sedintei Executivului, in care va fi adoptata o HG ce va prevede masurile impuse in starea de alerta.HG va fi transmisa Parlamentului pentru a incuviinta starea de alerta si toate masurile care se impun, a precizat Orban.El a explicat ca HG contine trei anexe referitoare la masurile de crestere a capacitatii de raspuns, masuri pentru asigurare rezilientei comunitatilor, masuri pentru diminuarea impactului de risc.In plus, premierul a subliniat ca la ora 19:00, in aceasta seara, a convocat toate instititiile statului cu drept de control pentru asigurarea masurilor cuprinse in starea de alerta."De asemenea, toate ministerele care au atributii in starea de alerta trebuie sa emita actele normative in baza legii si a HG pentru a stabili toate regulile de desfasurare a transportului public, a activitatii in institutii, in spatii comerciale, la centrele de ingrijire personala, a persoanelor vulnerabile.Toate trebuie sa asigure reglementarile secundare pentru a avea garantia ca in fiecare loc lucrurile se petrec astfel incat sa impiedicam la maxim riscul de raspandire", a explicat Orban."Ca atare, odata cu adoptarea HG in baza legii, va repet, avem la dispozitie toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile.O conduita corecta din partea tuturor contribuie la sanatatea publica. Din punctul meu de vedere, cat e evident ca acest virus genereaza riscuri majore, inclusiv pentru viata, orice comportament care nu e corect si care poate duce la infectare trebuie sanctionat. Suntem democratie, dar nu e anarhie. Democratia functioneaza in beneficiul celor care respecta regulile", a adaugat premierul."Cu cat controlam mai bine raspandirea virusului, cu atat sansa de a reveni la normalitate este mai mare. Pentru a putea adopta noi masuri de relaxare de la 1 iunie, trebuie ca in perioada aceasta masurile pe care le-am adoptat sa nu genereze o crestere semnificativa a numarului de persoane infectate. Altfel, nu numai ca nu putem lua alte masuri de relaxare in continuare, ci sa revenim asupra unor masuri de relaxare", a avertizat prim-ministrul.Amintim ca, dupa-amiaza, Ludovic Orban va fi prezent in Parlament, la dezbaterile pe tema masurilor de relansare a economiei si de diminuare a efectelor negative ale pandemiei de coronavirus.