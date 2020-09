Orban: Va trebui sa construim un tronson de autostrada care sa faca legatura intre Calafat si autostrada care asigura legatura Constanta-Nadlac

"Am sa va spun cateva lucruri legate de Dunare. Pentru refacerea activitatii portuare, atat in porturile turistice, garile fluviale si aici va reamintesc ca in 2008 am dat drumul la gara fluviala Orsova. De asemenea, si pentru santierele navale, pentru a creste ca activitate, trebuie sa se intample un lucru simplu - sa creasca traficul pe Dunare.Ca sa creasca traficul pe Dunare, noi avem obligatia de a asigura pe toata lungimea Dunarii, de la intrarea in Romania pana la varsarea in Marea Neagra, conditiile standard de navigabilitate. Astazi Dunarea nu este ceea ce ar trebui sa fie, desi este practic coridorul fluvial cel mai important din Europa, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Nordului, intre estul Europei si nord-vestul Europei.Nu este pusa in valoare si nu constituie un motor de dezvoltare economica si de crestere a oportunitatilor de cariera pentru fiecare locuitor al localitatilor care se afla la sudul Romaniei, din acest motiv. Pentru ca nu sunt asigurate standardele de navigabilitate, iar obiectivul nostru fundamental este acesta pentru Dunare. Atata timp cat nu asiguram adancimea la cel mai mic debit standard de 2,5 metri, latimea scenariului navigabil si sistemele moderne de navigare care sunt realizate in sistemul fluvial in Europa, nu vom putea creste traficul. Decat putem asa sa mai inventam tot felul de mijloace. Pentru ca navele sa aleaga transportul pe Dunare, trebuie sa facem aceste lucruri", a afirmat Ludovic Orban vineri la Orsova, unde a participat la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe directia Prunisor-Orsova-Baile Herculane-Jupa".Premierul a precixat ca nu este foarte simplu, "pentru ca aici prietenii nostri bulgari nu sunt foarte fericiti, pentru ca o parte din scenariul navigabil este pe la ei si ei considera ca daca noi reusim sa crestem atractivitatea transportului de marfuri si de persoane pe Dunare, oarecum e un dezavantaj pentru ei. Sunt convins ca o sa ii convingem ca nu este asa, ca este practic de interes comun ca Dunarea sa fie vie, sa redevina ceea ce a fost, sa prinda viata. Asta vom face, domnule ministru, navigabilitatea Dunarii".Ludovic Orban a mai vorbit si despre autostrada care trebuie construita care sa faca legatura intre Constanta si Nadlac."Vom construi autostrada. Odata cu realizarea podului Calafat-Vidin, care sigur noi nu am fost foarte bucurosi de realizarea acelui pod, se intelege de ce. Era preferabil ca toti sa vina in portul Constanta si sa treaca pe autostrada, numai ca podul acela s-a facut si din cauza faptului ca noi nu am fost in stare sa asiguram conectarea portului Constanta pana la granita de vest cu infrastructura europeana pe rutier, feroviar si fluvial.Daca noi am fi facut lucrurile acestea la timp, nu noi PNL , cei care au guvernat, probabil nu mai era atat de atractiva investitia, dar odata ce s-a facut podul de la Calafat este clar ca va trebui sa construim un tronson de autostrada care sa faca legatura intre Calafat si coridorul 4 paneuropean, autostrada care asigura legatura Constanta-Nadlac, iar acest tronson de autostrada va fi Calafat-Lugoj si, in mod evident va trece pe la Turnu-Severin, va trece pe la Orsova, va trece pe la Herculane. Practic va pune in valoare si va creste conectivitatea judetului Mehedinti cu infrastructura de transport europeana, evident crescand si activitatea judetului Mehedinti pentru orice fel de activitate economica", a completat prim-ministrul.