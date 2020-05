Orban: Vom creste pensiile in functie de posibilitatile reale. Drumul spre iad e pavat cu bune intentii

Ziare.

"Noi am prevazut in bugetul de stat sumele necesare pentru asigurarea cresterii pensiilor, vom creste pensiile, dar decizia de crestere a pensiilor nu poate fi luata decat dupa o analiza foarte serioasa. Noi ne dorim cresterea pensiilor, dar in acelasi timp vrem sa avem garantia ca pensiile vor putea fi platite, pentru ca drumul spre iad este pavat de bune intentii. Daca tu cresti un venit public fara sa ai resursele financiare si fara sa ai garantia ca ai capacitatea sa platesti fie salariile, fie pensiile, dupa prognozele pe care nu le facem numai noi, ci si alte institutii financiare, risti sa faci numai rau.Dupa sase luni, in conformitate cu legea responsabilitatii fiscal-bugetare, vom avea raportul semestrial privind evolutia economiei. De asemenea, vom face prognozele si vom consulta toate prognozele facute de Comisia Europeana sau de alte institutii (...) si vom lua decizia in functie de posibilitatile reale, efective pe care le vom avea", a afirmat Orban, la Realitatea Plus.El a adaugat ca prioritatea este plata salariilor si pensiilor, iar oricine critica masurile Guvernului este "un inamic" al nivelului de viata al oamenilor."Oricum, cu siguranta, avem ca prioritate plata pensiilor si salariilor. Acest lucru este fundamental. Credeti-ma, este un efort care nu este foarte usor in conditiile economice date, cu atat mai mult cu cat vor fi necesare resurse financiare suplimentare pentru a putea sustine economia si pentru a putea asigura capitalurile necesare in economie pentru a avea o revenire cat mai rapida in economie si chiar o dezvoltare, sunt necesare resurse suplimentare.As mai spune un lucru: oricine critica masurile pe care le-am luat si mai ales masurile pe care trebuie sa se implementam este un inamic al vietii, al sanatatii oamenilor si, mai ales, al nivelului de viata al oamenilor. Daca nu tinem sub control epidemia, nici economia nu va pute a reveni cu viteza la normalitate", a sustinut premierul.