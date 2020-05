Orban anunta ca se vor prelungi si dupa 1 iunie masurile de sprijin pentru domeniile care raman afectate de restrictii

Ziare.

Seful Executivului s-a consultat marti cu reprezentanti ai industriei muzicale cu privire la masurile de sprijin guvernamental pentru industria creativa si despre conditiile de reluare a activitatii atunci cand situatia epidemiologica o va permite.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile s-au concentrat pe modul in care pot fi accesate masurile de sprijin guvernamental pentru domeniul artistic, mentinerea acordarii indemnizatiei pentru somajul tehnic pentru sectoarele a caror activitate a fost afectata de normele de combatere a raspandirii COVID-19."Am incercat sa sustinem cetatenii care au fost afectati de pandemia COVID. In ceea ce priveste industria creativa, pentru ca exista o varietate foarte mare de forme de organizare a activitatii, ne gandim la masuri concepute pentru o adresabilitate cat mai larga.Vrem sa mentinem, pana la 1 iunie 2020, toate masurile de sprijin acordate pe perioada starii de urgenta, iar de la aceasta data,, printre care se afla si industria spectacolelor", a subliniat premierul Orban.Dialogul va continua, in perspectiva pregatirii perioadei de reluare graduala a activitatii culturale si spectacolelor, tinand cont de riscul epidemiologic si respectand masurile de protectie sanitara, mai arata sursa citata.Citeste si Intalnire in premiera in ultimii 20 de ani, la Guvern. Ce s-a discutat despre ratele romanilor si creditele pentru firme