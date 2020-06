Orban vrea ca Romania sa depaseasca, in urmatorii 5 ani, PIB pe cap de locuitor mediu la nivel european si promite investitii de 40 de miliarde de euro in transport

Ziare.

"Suntem in curs de elaborare a programului de relansare economica, in perioada post-COVID, care in mod clar are mai multi piloni de sprijin. (...) Obiectivul meu este ca in maxim 5 ani Romania sa depaseasca Produsul Intern Brut pe cap de locuitor mediu la nivel european si venitul mediu pe care il inregistreaza cetatenii la nivel european", a afirmat Ludovic Orban, joi, la o intalnire cu reprezentantii IMM-urilor.El a subliniat disponibilitatea Guvernului de a sustine "cresterea accelerata" a investitiilor publice in infrastructura de transport, energetica, de sanatate, de comunicatii "si in toate tipurile de infrastructura care asigura suportul dezvoltarii economice".Orban a afirmat ca majorarea PIB si a veniturilor cetatenilor se poate baza "pe piloni foarte solizi" care nu se regasesc in politicile economice ale fostului guvern , care au constat in "tratamentul grosolan de multe ori fata de investitori, neglijarea investitiilor si a functionalitatii institutiilor care asigura o piata corecta pentru companiile care activeaza in Romania".Orban a aratat ca Guvernul intentioneaza sa investeasca 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport rutier si feroviar, dar si prin dezvoltarea infrastructurii aeroportuare in Bucuresti si in alte orase. In ceea ce priveste navigabilitatea Dunarii, premierul a sustinut ca lucrarile pentru acest lucru sunt "fundamentale" si pot contribui la punerea in valoarea a importantei geo-strategice a Romaniei.Orban a vorbit despre "decizii catastrofale luate in ultimii 6-7 ani" in domeniul energiei, sustinand ca au fost luate decizii administrative si guvernamentale "care au permis ca contractele de furnizare sa duca la preturi extrem de ridicate si la reducerea competitivitatii acestor companii".