Ordonanta cu esalonarea datoriilor acumulate de la starea de urgenta ar putea fi publicata in Monitorul Oficial luni sau marti

"Va fi publicata in Monitorul Oficial. Noi am adoptat masura de dupa 25 octombrie, se pot face cereri de reesalonare in termenul stabilit prin ordonanta de urgenta. Va fi publicata astazi sau maine ordonanta", a afirmat Ludovic Orban la sediul PNL , intrebat in legatura cu faptul ca masurile prevazute in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern nu sunt puse in aplicare de banci pentru ca documentul nu a fost publicat in Monitorul Oficial.Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, posibilitatea esalonarii datoriilor pe care companiile si persoanele fizice le-au acumulat in aceasta perioada, de la declansarea starii de urgenta pana la starea de alerta si prelungirea starii de alerta pana in prezent, pentru o perioada de 12 luni.Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, afirma a atunci ca Guvernul a acordat mai multe inlesniri la plata contribuabililor in aceasta perioada, dar doar pana la data de 25 octombrie si ar fi incorect si contraproductiv din punct de vedere economic ca la 25 octombrie acestia sa fie obligati sa isi plateasca datoriile acumulate in aceasta perioada catre stat."Prin urmare, prin ordonanta de urgenta se instituie cadrul pentru esalonarea acestor datorii pe o perioada de 12 luni, printr-un mecanism care presupune, pe de o parte, posibilitatea contribuabilului ca pana la data de 25 decembrie, deci intre 25 octombrie si 25 decembrie, sa isi depuna declaratiile fiscale cu privire la datoriile pe care le are de platit catre stat, urmand ca dupa aceea organul fiscal sa propuna acestuia un grafic de esalonare a acestor datorii pe o perioada de 12 luni", a explicat Danca.Acesta a subliniat ca, de la data de 25 octombrie pana la 25 decembrie, indiferent cand contribuabilul face solicitarea, depunerea declaratiilor fiscale catre administratiile fiscale, "nu se percep dobanzi de penalizare pentru zilele de intarziere, astfel incat au posibilitatea si ragazul ca in aceasta perioada sa depuna in functie de cum considera ei mai bine declaratiile fiscale si sa solicite un grafic de esalonare".