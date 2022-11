Parlamentarii Pro Romania nu vor fi prezenti la votul de investire pentru Guvernul Orban

Senatorul neafiliat Adrian Tutuianu a afirmat, joi, ca parlamentarii Pro Romania nu vor participa la votul pentru investirea Guvernului Orban, in plenul reunit de luni al Legislativului.

"Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem sustine un guvern al PNL, pentru ca interesele categoriilor de electorat pe care le reprezentam noi, respectiv PNL, sunt diferite. Nu a reiesit din programul de guvernare prezentat de domnul Orban si nici la audierile ministrilor, lucruri care sunt extrem de importante pentru noi, cum ar fi rectificarea bugetara, cum ne incadram in deficitul bugetar, daca se va pune in aplicare anul viitor legea pensiilor si legea salarizarii, daca sunt finantari suficiente pentru proiectele mari de investitii in infrastructura principal, daca vom reusi sa atragem mai multi bani europeni si putem continua cu acest sir de reprosuri pe care noi le aducem programului de guvernare si echipei prezentate de Ludovic Orban. Ca urmare, nu vom fi prezenti in Parlament", a declarat Adrian Tutuianu, joi, la Antena 3.

Intrebat daca alesii Pro Romania nu vor fi prezenti in sala sau in Parlament, Tutuianu a raspuns scurt: "Nu vom fi prezenti".

"Vreau sa spun ca domnul Orban are cel putin patru provocari extrem de importante pentru urmatoarea perioada. Prima provocare este sa stranga 233 ca sa aiba cvorum. A doua, trebuie sa aiba 233 de voturi pentru investirea guvernului. In al treilea rand, trebuie sa isi asigure o majoritate care sa ii permita trecerea prin Parlament a proiectelor de legi care pun in aplicare programul de guvernare.

Si in al patrulea rand are de rezolvat probleme care sunt in contradictie in cadrul coalitiei din Parlament care sustine acest guvern. In opinia mea luni nu va fi cvorum, ca urmare nu cred ca se va putea rezolva probleme investirii guvernului", a explicat Adrian Tutuianu.

Nici parlamentarii PSD nu vor fi prezenti in sala la votul de investitura al noului Executiv, a anuntat Viorica Dancila.

Marti si miercuri au avut loc audierile in comisii ale ministrilor propusi in Guvernul Orban. Florin Citu, propus la Finante, a primit aviz negativ, Ion Stefan care este propus ministru al Dezvoltarii la fel si Violeta Alexandru, nominalizata la Ministerul Muncii.

Trei ministri i-a refuzat PSD lui Orban, dar premierul desemnat nu renunta la ei. Filmul audierilor cu cantec din Parlament

Votul pentru investirea noului Executiv va avea loc in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, incepand cu ora 14.00. Pentru a primi votul de incredere al Legislativului sunt necesare 233 de voturi "pentru".

