Parlamentul convocat in sesiune extraordinara pentru prezentarea motiunii de cenzura, in prezenta premierului Ludovic Orban

Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu , respectiv Robert Cazanciuc Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata", initiata de PSD si semnata de 205 de senatori si deputati, sa fie citita joi, de la ora 12,00.Social-democratii sustin ca reprezentantii Guvernului au incalcat toate regulile impuse cetatenilor in urma pandemiei cu noul coronavirus Un capitol al motiunii de cenzura se refera la "chermezele PNL in vreme de pandemie", semnatarii afirmand ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia".Documentul are, totodata, un capitol privind "restrictiile contradictorii impuse cetatenilor romani". Potrivit social-democratilor, "o alta cauza majora a pierderii controlului asupra pandemiei de catre Guvernul Orban 2 a fost seria nesfarsita de decizii si masuri contradictorii".PSD se refera si la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducand in atentie raportul recent al Curtii de Conturi privind cheltuielile publice in timpul starii de urgenta.Nu in ultimul rand, social-democratii sustin ca "nivelul de trai al populatiei s-a prabusit", iar "oamenii au pierdut tot ce castigasera in guvernarea PSD". Conform semnatarilor motiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, saracia si cercul vicios al salariilor mici".***Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere.Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere. Data si locul sedintei comune in care au loc prezentarea, dezbaterea si votul asupra motiunii se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, cu 24 de ore inainte ca aceasta sa aiba loc.In cazul in care motiunea de cenzura nu intruneste majoritatea necesara pentru a fi adoptata, Guvernul ramane in functie. Totodata, daca motiunea este respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.In situatia in care motiunea este adoptata, prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor, increderea acordata de Parlament Guvernului se considera retrasa, iar Guvenul este demis (art. 113 din Constitutie)