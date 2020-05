Politia Capitalei anunta ca cinci membri ai Guvernului au fost amendati dupa petrecerea de ziua premierului

Ziare.

com

Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, doi ministri au au fost sanctionati cu cate doua amenzi contraventionale fiecare, in cuantum de 3.000 de lei pentru fiecare persoana, pentru nepurtarea mastii de protectie sanitara si pentru fumat in spatii in care acest lucru este interzis.Alte doua persoane au fost sanctionate cu amenda in valoare de 2.500 de lei pentru fiecare, pentru nepurtarea mastii de protectie sanitara.A cincea persoana a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 1.000 de lei pentru purtarea mastii de protectie in mod necorespunzator.Potrivit unei informari a Guvernului, premierul a platit sambata doua amenzi prin intemediul platformei ghiseul.ro."Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat astazi, 30 mai a.c., prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise", au transmis reprezentantii Guvernului.O poza in care premierul fumeaza, in biroul sau, in care mai sunt si alti ministri, a devenit virala vineri seara.Ludovic Orban a precizat, pentru Mediafax, ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de nastere si ca, daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis.