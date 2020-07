Premierul anunta ca va merge lunea viitoare in Parlament pentru a prezenta masurile privind organizarea alegerilor locale si posibilitatea deschiderii scolilor

"Am prezentat raportul privind starea de urgenta, conform legii si hotararii Parlamentului. Oricand ni se solicita un raport privitor la starea de alerta il prezentam si eu ma prezint, am fost chemat, luni, dar am fost chemat pe mai multe subiecte: deschiderea scolilor, organizarea alegerilor, acolo, in cele cinci minute pe care mi le acorda, cu mare generozitate, conducerea Camerei Deputatilor, imi va fi foarte greu sa ma refer la toate temele, dar voi incerca", a afirmat Ludovic Orban marti, dupa intalnirea cu reprezentantii Federatiei Sanitas si Federatia Solidaritatea Sanitara la Ministerul Sanatatii.Presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat luni ca, alaturi de seful interimar al Senatului Robert Cazanciuc i-a scris premierului Ludovic Orban pentru a veni in Parlament ca sa prezinte masurile pentru impiedicarea raspandirii COVID-19. El a precizat ca seful Executivului trebuie sa arate "tarii un plan detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea scolii si organizarea alegerilor".