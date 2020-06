Premierul, consultari cu Consiliul de afaceri americano-roman. Partea americana a reafirmat sprijinul pentru candidatura Romaniei la OCDE

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, intalnirea a prilejuit un dialog deschis cu privire la politicile economice si sociale ale Executivului in noul context generat de criza COVID-19, precum si legat de perspectivele consolidarii prezentei investitionale a acestora, respectiv ale dezvoltarii unor noi proiecte in Romania.Prim-ministrul a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA si a reiterat "angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii relatiilor si proiectelor strategice bilaterale cu parteneri americani in multiple domenii"."Premierul a multumit pentru solidaritatea dovedita de companii americane, prin donatii, sprijinind astfel efortul autoritatilor romane de combatere a epidemiei COVID-19", se arata in comunicat.De asemenea, au fost trecute in revista oportunitatile semnificative de dezvoltare a afacerilor in Romania, oferite de masurile cuprinse in programul de relansare economica al Guvernului, inclusiv in contextul alocarilor din programele cu finantare europeana. In acest context, prim-ministrul a subliniat ca Executivul va continua sa promoveze masuri de dezvoltare economica, in scopul stimularii activitatilor care genereaza "valoare adaugata si locuri de munca", si va sustine "cu prioritate initiativele de digitalizare si cercetare-inovare"."Vom fructifica oportunitatea pe care ne-o ofera programele finantate din fonduri europene pentru a implementa strategia de digitalizare de care Romania are nevoie pentru a-si creste competitivitatea. De asemenea, vom beneficia de oportunitatile Pactului Ecologic European pentru a stimula productia de energie regenerabila si economia verde", a afirmat seful Executivului, citat in comunicat.La randul sau, Presedintele AMRO, Eric Stewart, si reprezentantii la varf ai conducerilor companiilor membre au adresat, la randul lor, multumiri pentru deschiderea si disponibilitatea constante pentru dialog din partea prim-ministrului Ludovic Orban si a celorlalti membri ai Executivului, precum si pentru masurile adoptate in vederea asigurarii unui climat de afaceri prietenos pentru investitori. In acelasi context, a fost reafirmat "sprijinul mediului de afaceri american pentru candidatura Romaniei la OCDE".