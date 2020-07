Premierul crede ca restructurarea aparatului bugetar va veni de la sine: "Angajati care si acum plimba hartii, nu isi vor avea rostul"

"Asta oricum se petrece. Restructurarea vine de la sine. Atata timp cat introduci aplicatii care permit reducerea numarului de operatiuni, care permit interactiunea directa a beneficiarilor, care introduc foarte bine fluxul direct, desigur ca va exista o consecinta ca unii dintre angajati, angajati care si acum plimba hartii, nu isi vor avea rostul. Lucrul acesta se va petrece pe masura timpului. La nivelul administratiei, in special al administratiei centrale, timp de sapte ani de zile nu a existat nicio miscare in directia digitalizarii", a declarat Orban, intr-un interviu la Digi 24, intrebat daca se gandeste la restructurarea aparatului bugetar intr-o perioada de criza.Premierul a dat exemplu de institutii unde nu s-a produs digitalizarea - ANAF si Vama. "In ceea ce priveste toate aplicatiile care exista - Revisal, aplicatiile privind cadrul de sanatate - sunt aplicatii imbatranite. Nu a existat niciun fel de conceptie, de arhitectura pentru a uniformiza baza de date", a mai spus Ludovic Orban.