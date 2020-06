Premierul explica de ce normele de relaxare au fost anuntate tarziu: A trebuit sa asteptam efectul primelor masuri

Ziare.

Referitor la faptul ca normele pentru redeschiderea teraselor au fost anuntate tarziu, Orban a spus ca anterior au existat discutii cu reprezentantii industriei Horeca, iar normele au fost lucrate de acestia cu cei de la Institutul National de Sanatate Publica si cu ANSVSA."Noi a trebuit sa asteptam efectul primelor masuri, macar 12 zile, pentru ca a existat relaxarea de pe data de 15. A fost un adevarat festival al opozitiei, ca noi am scapat totul de sub control, ca o sa explodeze infectiile (...)", a declarat Orban, luni seara, la Digi 24.El a precizat ca Guvernul a discutat cu reprezentantii patronatelor din diverse ramuri ale economiei inainte de a dispune masuri si a spus ca are in plan noi masuri de relaxare a restrictiilor."Masurile de relaxare care au fost implementate nu au dus la cresterea numarului de cazuri. (...) A scazut numarul de apeluri la 112, avem o serie de indicatori... Dupa 15 zile, lucrurile par sa fie in regula (...). Acum, va spun ca am emotii", a spus premierul.Orban a explicat ca are emotii "legate de respectarea regulilor, de punerea in practica a acestor chestiuni".Premierul a dat explicatii si cu privire la motivul pentru care cei care merg la terase trebuie sa poata fi identificati, si anume in cazul aparitiei unor imbolnaviri sa poata fi desfasurata ancheta epidemiologica.