Premierul Ludovic Orban, asteptat in Parlament sa explice achizitiile facute de Unifarm in pandemie

Conform ordinii de zi a Camerei Deputatilor, luni, de la ora 16:00, sunt programate dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema "Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de catre Guvernul PNL cu scopul de a se face achizitii directe de masti de la Unifarm la preturi astronomice".Aceasta in conditiile in care Comisia parlamentara de ancheta privind gestionarea pandemiei si achizitiile din aceasta perioada, condusa de social-democratul Marius Budai urmeaza sa isi inceapa activitatea. De altfel, Budai a si precizat duminica, intr-o conferinta de presa, ca Ludovic Orban si Klaus Iohannis au datoria sa raspunda unor intrebari pe care si le pun oamenii."Domnule Orban, ati vorbit in perioada pandemiei cu administratorul de la firma care ar fi propus spaga in cazul Unifarm?", a intrebat Budai.El l-a intrebat si pe presedintele Klaus Iohannis daca l-au informat serviciile de informatii in legatura cu tentativele de coruptie de la Unifarm si, in cazul in care presedintele a fost informat, de ce nu a luat masuri si a tolerat astfel de fapte de coruptie."PSD a decis chemarea premierului la Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm. Cangrena PNL este mare, cinismul lor nu cunoaste margini. In vreme ce romanii erau tinuti in case, ramaneau foarte multi fara locuri de munca, PNL fura cu zece maini. E revoltator sa profiti de suferinta oamenilor, sa profiti de starea de urgenta, de starea de alerta pentru a baga adanc mana in banii romanilor. Sa transmiti in acest timp ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor pentru pensii, iarasi este de un cinism inspaimantator", afirma in umra cu o saptamana senatorul PSD Radu Oprea.PSD a acuzat in repetate randuri Guvernul pentru achizitiile de materiale de protectie in contextul pandemiei de COVID-19 si pentru preturile mari de achizitie.Acuzatiile s-au intensificat dupa ce DNA a anuntat ca directorul general al Unifarm, Eugen Adrian Ionel, este cercetat sub control judiciar pentru mai multe infractiuni , intre care luare de mita si abuz in serviciu, dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firma, pentru atribuirea unui contract de achizitie de echipamente de protectie impotriva coronavirusului. Adrian Ionel a fost suspendat de la conducerea Unifarm.Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu au avut informatii nici el, nici alti colegi despre faptul ca la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respecta legea sau ca ar fi existat suspiciuni de coruptie. El a spus ca incercarea unora de a face o legatura intre Unifarm si Guvern privitor la acte de coruptie este o imensa manipulare."Toata lumea incearca sa creeze o legatura intre Guvern si directorul Unifarm. Deci noi l-am gasit in functie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expira in 14 iulie. Nu am luat decizia sa il schimbam pentru ca in plina pandemie sa stai sa umbli la conducerea entitatilor numai daca am fi avut informatii suficiente de clare si de precise am fi putut sa-l schimbam. Era complicat sa il schimbi din functie pentru ca se stie ca procedura de schimbare a unui Consiliu de Administratie si a unui manager, in conditiile legislatiei actuale, este destul de complicat, adica trebuie sa ii platesti toate veniturile pe care le-ar fi obtinut pana la sfarsitul mandatului. (...) Nu am avut niciun fel de informatii nici eu, nici alti colegi despre faptul ca la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respecta legea sau ca ar fi existat suspiciuni de coruptie. Asta e primul si cel mai important lucru pe care vreau sa-l spun", a declarat Ludovic Orban.El a spus ca, daca cineva a gresit la Unifarm, atunci trebuie sa plateasca."Daca au existat acte de coruptie si daca DNA are aceste date privitoare la fapte de coruptie, daca cineva a gresit, trebuie sa fie pedepsit. Incercarea penibila a unora de a face legatura intre Unifarm, directorul Unifarm si Guvern privitor la acte de coruptie este o imensa manipulare", a mai afirmat premierul Orban.