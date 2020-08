Premierul anunta ca "cel mai probabil" va fi prelungita starea de alerta: "Nu mai analizam nicio restrictie suplimentara"

"Orice decizie va tine cont de contextul epidemiologic. Pe baza datelor pe care le avem pana astazi cel mai probabil vom prelungi starea de alerta", a anuntat premierul, potrivit Digi 24. Ludovic Orban a precizat ca executivul nu are in vedere impunerea unor noi restrictii."Nu mai analizam nicio restrictie si nu ne dorim impunere niciunei alte restrictii. Ultimele masuri luate, limitarea programului si purtarea matilor, nu afecteaza desfasurarea activitatilor economice", a precizat premierul.Orban a declarat ca sunt mai multe solicitari pentru relaxarea unor masuri, insa acestea sunt in analiza."Mai sunt solicitari cu privire la desfasurarea unor activitati. Vom tine cont de toate datele si in functie de evaluari vom lua toate deciziile politice", a declarat prim-ministrul.Romania a intrat in stare de alerta in data de 15 mai, dupa ce in precedentele doua luni fusese in vigoare starea de urgenta. Pe 16 iunie starea de alerta a fost prelungita pentru prima data cu 30 de zile, iar pe 16 iulie Guvernul a decis, din nou, prelungirea starii de alerta pe tot teritoriul Romaniei.