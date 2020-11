Orban, intrebat daca a luat in calcul demisia dupa incendiul de la Piatra Neamt: Nu am niciun motiv

"Nu, am sa va spun sincer, pentru ca nu am niciun motiv sa-mi dau demisia. Ceea ce s-a intamplat la Piatra Neamt este o chestiune care tine de managementul unui spital si de decizii care s-au luat legate de functionarea unei sectii de terapie intensiva care a fost mutata cu nici 24 de ore inainte de la etajul 3 la etajul 2. In urma acestei drame, noi am luat imediat decizii", a afirmat premierul, miercuri seara, 18 noiembrie, intr-o emisiune la Romania Tv, intrebat daca a luat in calcul ideea unei demisii in urma tragediei de la Piatra Neamt.Acesta a explicat ca a mers la centrul de comanda, autoritatile au asigurat transportul pacientilor la alte sectii ATI in conditii de siguranta, fiecare ambulanta avand asistent si medic urgentist, au fost identificate spitalele in care sa fie mutati pacientii.Orban a invocat, de asemenea, demersurile facute pentru transferul la un spital din Belgia in cazul medicului ars in timp ce incerca sa salveze pacienti."Continuam deciziile: am declansat actiuni de verificare in toate spitalele, la toate sectiile de terapie intensiva, in urma acestor actiuni de verificare va exista un plan de conformare, am prezentat in prima lectura o Ordonanta de Urgenta in care alocam minim 50 de milioane de euro pentru a finanta toate lucrarile de modernizare a acestor instalatii de alimentare", a afirmat Orban.Citeste si: Inca un pacient mutat la Iasi dupa incendiul din Piatra Neamt a murit la Terapie Intensiva