Premierul Ludovic Orban, despre numarul record de infectari cu coronavirus: Privesc cu atentie si cu ingrijorare. Asteptam analiza pe o perioada mai lunga

"Cu siguranta privesc cu atentie si cu ingrijorare aceasta data de astazi, dar este o cifra relativa. Asteptam analiza pe o perioada mai lunga. (...) Ce pot sa va spun este ca pe ultimele cinci saptamani numarul de infectari a fost relativ constant, ba chiar au fost doua saptamani in care a avut un trend usor de descrestere numarul de persoane infectate. In ultimele cinci saptamani au fost aproximativ 8.000 de persoane infectate pe saptamana. In ultimele doua zile numarul de persoane diagnosticate a fost de sase sute optzeci si ceva. Ieri a fost de 1111. E posibil sa nu fi fost raportari care sa fi fost facute chiar la momentul realizarii analizelor prin care s-a stabilit diagnosticul. Din cauza asta facem o analiza", a declarat, miercuri dupa-amiaza, premierul Ludovic Orban.Acesta a adaugat ca mesajul pe care l-a dat constant este cel de respectare a regulilor.In acest context, Orban critica decizia celor care au iesti la protest fara a purta asca de protectie, insotiti de copii."S-au reluat activitatile in aproape toate domeniile. Este evident ca a crescut frecventa interactiunilor sociale, este clar ca, datorita acestei cresteri a interactiunilor sociale este din ce in ce mai importanta respectarea masurilor de protectie sanitara care nu sunt foarte complicate: portul mastii, dezinfectarea sau spalarea frecventa pe maini, evitarea gesturilor prin care se poate transmite virusul, evitarea vorbirii spre fata interlocutorului. (...) Deci sunt lucruri normale, simple, care trebuie respectate de romani. Pe de alta parte, vand vezi o suta de cetateni romani cum ies cu copiii la protest fara masca, aproape nu intelegi cum e posibil asa ceva in Romania, sa existe astfel de oameni care nu numai ca nu respecta regulile, dar le transmit si copiilor sa nu respecte. O spun limpede si clar: regula portului mastii in scoala este o regula pe care am stabilit-o pentru a-i feri pe copii. Copiii trebuie protejati, asta este motivul pentru care am decis obligativitatea portului mastii la scoala. Copiii daca se duc la scoala sunt in siguranta", a mai afirmat premierul.Acesta a precizat ca exista riscul de infectare in afara scolii, risc ce nu poate fi controlat de catre autoritati . Primul ministru le-a transmis parintilor, dar si reprezentantilor companiilor, administratorilor de restaurante, de firme de transport , de localuri in care se desfasoara petreceri private sa respecte regulile stabilite de autoritati, cerandu-le un "comportament responsabil".Cel mai mare numar zilnic de cazuri de COVID-19 de la declansarea pandemiei a fost inregistrat miercuri, cand Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 1.713 cazuri noi de imbolnavire, totalul ajungand la 107.011.