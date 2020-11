Premierul Ludovic Orban merge astazi in Parlament, la solicitarea PSD, pentru a prezenta stadiul elaborarii bugetului de stat pe anul viitor

Sedinta Camerei, care incepe la ora 16:00, are la primul punct al ordinii de zi "Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Ludovic Orban, la solicitarea Grupului parlamentar PSD, cu tema "Stadiul elaborarii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 si a proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021".Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat in 29 octombrie ca social-democratii au decis sa il cheme la raport pe prim-ministrul Ludovic Orban privind proiectul de buget pe anul viitor."Daca nu este nimic de ascuns si daca Guvernul nu are intentia de a majora TVA, atunci de ce Executivul nu pune in transparenta decizionala proiectul de buget pe 2021", a argumentat Firea, dupa o perioada in care social-democratii au acuzat constant Guvernul ca evita sa prezinte bugetul pe anul viitor, pentru ca intentioneaza sa creasca taxele si nu vrea sa faca un astfel de anunt inaintea alegerilor parlamentare."Doamna ar trebui sa reflecteze la dezastrul pe care l-a provocat in administratia Bucurestiului" si la cheltuielile "nesabuite" facute cu clientele adunate din randul PSD-ului din toate localitatile din jurul Bucurestiului, a fost reactia premierului.De altfel au avut loc mai multe schimburi de replici pe tema bugetului pe 2021 atat intre PSD si premier , cat si intre PSD si ministrul Finantelor Florin Citu Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a facut la randul sau, cu mai multe ocazii. declaratii in care a precizat ca nu vor fi crescute taxele, asa cum insinueaza PSD, intrucat cresterea taxelor este "cea mai proasta solutie" pentru a aduce venituri la buget. Citu a precizat ca "solutia liberala" este "taxe mici, putine, dar pe care sa le platim toti".In ceea ce priveste prezentarea bugetului pentru 2021, Citu afirma ca "PSD minte si manipuleaza", iar liderul social-democrat Marcel Ciolacu a votat cu mana lui modificarea la Legea finantelor care prevede ca, in an electoral, bugetul este prezentat de catre noul Guvern, la 15 zile de la investire.