Premierul Ludovic Orban, mesaj dur in ziua cu cele mai multe imbolnaviri cu COVID-19: "Virusul nu iarta pe nimeni, nici pe cei care nu cred"

Orban a spus ca, odata cu deschiderea activitatilor care au fost sub restrictie, ca urmare a interactiunilor intre oameni, s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri, a carei cauza principala este nerespectarea regulilor de protectie sanitara. El a acuzat existenta unor campanii organizate care au avut ca scop sa determine romanii sa nu creada in virus si sa nu respecte regulile. Prim-ministrul a avertizat ca desi Guvernul nu vrea sa reinstituie restrictii, daca situatia o va impune, vor fi luate masurile necesare.Principalele declaratii facute de Ludovic Orban:- Am simtit ca este obligatia mea sa fac aceasta declaratie. Am inregistrat cel mai mare numar de perosane diagnosticate cu COVID-19- In ultimele 4 saptamani am inregistrat o crestere de la saptamana la saptamana,desi, spre deosebire de alte tari, in Romania, Guvernul pe care il conduc, a avut o abordare de relaxare a masurilor gradual. Odata cu deschiderea activitatilor care au fost cu restrictie, urmare a cresterii interactiunii intre oameni, am asistat la o crestere a numarului de cazuri de la saptamana la saptamana.- Cauza principala a cersterii nuamrului de cazuri este nerespectarea regulilor de protectie sanitara: portul mastii, pastrarea diatantei fizice, evitarea contactului apropiat, nerespectarea regulilor de igiena si toate celelate. Suntem intr-un moment de cumpana, exista riscul unei cresteri in continuare a numarului de cazuri.- Guvernul este la datorie alaturi de toate celelalte autoritati implicate. De fiecare data cand a fost necesar am luat toate masurile pentru a apara sanatatea si viata romanilor. In toate situatiile create de decizii ale altor instiutiti, am pus pe masa solutii si am cerut adoptarea acestor solutii.- Transmit un mesaj de incredere ca Parlamentul va intelege situatia si va adopta legea care sa ne permita sa disputem de toate masurile necesare, posibilitatea de instituire a carantinei, a izolarii la domiciliu, a tratarii persoanelor infectate. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie pentru a ramne eficienti.- Doar Guvernul, doar autoritaile singure nu pot sa asigure revenirea la normalitate. Avem, nevie de implicarea tututor celorlalte institutii, de comportament responsabil din partea liderilor politici, institutii publice, autoritati locale. Avem nevoie de implicare responsabila a tuturor companiilor care sunt responsabile de aplicarea regulilor de protectie sanitara- Avem nevoie ca fiecare cetatean roman sa fie alaturi de noi contra unei epidemii fara precedent care pune in pericol societatea romaneasca. De la inceputul epidemiei, impreuna, cetateni, autoritati, au suportat privatiuni si s-au implicat responsabil in asigurarea stavilirii acesteia. Ar fi pacat de tot efortul nostru.- Din pacate ne-am confruntat cu campanii organizate care au avut ca scop sa determine romanii sa nu creada in virus, sa nu respecte normele, sa ignore pericolul. Din pacate au dus la consecinte, numarul celor care nu respecta regulile a crescut.- Guvernul nu vrea sa reinstituie nicio restrictie, nu doreste sa ia nici o masura care sa afecteze negativ economia, pentru ca si asa economia a fost afectata grav de epidemie. Dimpotriva, am pus la punct un plan economic care sa asigure o revenire cat mai rapida a economiei la normalitate.- Obiectivul nostru e sa aparam companiile si angajatii. Nu ne dorim sa luam nici o masura care sa afecteze negativ viata romanilor. Pe de alta parte, spun clar ca daca va fi nevoie vom lua orice masura se va impune, pentru ca punem pe primul plan sanatatea si viata romanilor.- Virusul nu iarta pe nimeni. Daca cineva ignora regulile si se expune imbolnavirii, cand se imbolnaveste ii pune in pericol si pe cei dragi. Daca nu va pasa de sanatatea dvs, va rog sa va pese de parintii dvs, de copiii dvs, de prieteni, frati, colegi.