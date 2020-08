Premierul Ludovic Orban: Pe Firea au apucat-o investitiile in ultimele doua luni de mandat

Precizarile au fost facute cu ocazia lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 2, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul National."Pe Firea au apucat-o investitiile, asa, in ultimele doua luni de mandat. La Doamna Ghica am vazut organizare de santier. Numai ca a uitat sa comunice cu primarul Sectorului 2, sa ii spuna: 'Nu scoate toti pomii, nu pune pomi noi, nu fa spatiu verde nou pe care ulterior sa il distruga santierul pe care il fac eu la Doamna Ghica. Am vazut ca la capatul Pantelimonului a inceput sa rasara scheletul unui park and ride. Lucrurile nu se fac pe ultima suta de metri, porcul nu se ingrasa in Ajun. Ceea ce nu ai facut patru ani, degeaba incerci sa arati ca esti capabil sa faci", a spus Orban.El a adaugat ca echipa Dreptei ofera Bucurestiului "sansa unei dezvoltari rapide", a rezolvarii problemelor "grave" precum "traficul infernal, lipsa parcarilor, aerul extrem de poluat".Ludovic Orban a subliniat ca PNL sustine candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primaria Sectorului 2 si a mentionat ca face aceasta precizare deoarece "sunt unii care incearca sa creeze confuzii".El a adaugat ca Radu Mihaiu a fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene "intr-o perioada dificila" si ca "intr-un timp relativ scurt a reusit sa faca pasi extrem de importanti pentru absorbtia fondurilor europene". Orban a aratat ca Mihaiu are o firma cu 40 de angajati si ca "reprezinta o solutie excelenta" pentru Sectorul 2."Sunt unii care mi-au zis ca nu e foarte cunoscut. Am intrebat: 'Cunoasteti cine e primarul Sectorului 2?' Nimeni dintre locuitorii Sectorului 2 cu care m-am intalnit nu a fost in stare sa imi spuna cine e primarul Sectorului 2. Radu Mihaiu s-a intalnit cu mai multi locuitori ai Sectorului 2, numai in ultimele doua luni, de o suta de ori fata de numarul de oameni cu care s-a intalnit cel care zice ca e primarul Sectorului 2", a precizat liderul PNL.Orban a mai spus ca Sectorul 2 are nevoie de un om care sa fie permanent pe teren, acolo unde lucrurile nu functioneaza, "nu la poza de Facebook , la spalatul a doi metri patrati de trotuar"."Sectorul 2 a fost extrem de prost administrat si de administratiile anterioare. Din pacate, a incaput pe mana PSD de prea multa vreme. Sectorul 2 are nevoie de o noua viziune, de modernitate, de adaptare la mileniul in care traim", a precizat premierul.La eveniment au mai fost prezenti: presedintele USR Dan Barna , presedintii filialelor Bucuresti ale PNL, USR si PLUS, Violeta Alexandru , Claudiu Nasui, Vlad Voiculescu , precum si candidatul sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan