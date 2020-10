UPDATE Ludovic Orban, suspect de COVID-19. Premierul si-a suspendat toate activitatile dupa ce marti a fost la emisiunea lui Manastire, testat pozitiv duminica

Anuntul Guvernului

Premierul Ludovic Orban a participat martea trecuta (29 septembrie) la emisiunea moderata de Silviu Manastire, care ieri (duminica, 4 octombrie) a anuntat ca a iesit pozitiv la testul Covid.Silviu Manastire a confirmat pentru G4Media.ro ca testul sau Covid a iesit pozitiv. El a spus ca starea sa este buna.Ludovic Orban a participat duminica seara, alaturi Nicusor Dan , la o emisiune la Romania TV."Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie a.c., a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica, la testul pentru noul coronavirus", anunta Executivul, citat de News.ro.Premierul Ludovic Orban a solicitat in luni dimineata efectuarea unui test pentru noul coronavirus."Premierul nu a manifestat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus. Pana la primirea rezultatului, premierul a suspendat intalnirile fizice cu alte persoane", precizeaza Executivul.