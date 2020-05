Premierul Orban a fost amendat pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise: A achitat 3.000 de lei

Ziare.

Potrivit informarii, premierul a platit sambata cele doua amenzi prin intemediul platformei ghiseul.ro."Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat astazi, 30 mai a.c., prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise", au transmis reprezentantii Guvernului.Conform acestora, premierul considera ca "regulile trebuie respectate in aceeasi masura de catre orice cetatean, indiferent de pozitia pe care o ocupa, iar in cazul in care acestea sunt incalcate trebuie aplicate sanctiunile stabilite de lege, fara a face distinctie". O poza in care premierul fumeaza , in biroul sau, a devenit virala vineri seara. Ludovic Orban a precizat, pentru Mediafax, ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de nastere si ca, daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis."Este o poza de ziua mea, dupa ora 15 ca eram cu mai multi colegi de-ai mei, mi-au facut o surpriza si au venit sa-mi ureze la multi ani. Dupa ce au venit i-am servit, vedeti ca sunt farfurii pe masa. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul ca nu purtam masca se datora in primul rand faptului ca eram dupa ce mancasem si ii servisem pe colegi cum e firesc", a declarat premierul Ludovic Orban.