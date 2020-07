Premierul Orban anunta "mobilizare generala"

Redam principalele declaratii:Ne confruntam cu o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri. Datoria noastra este ca institutii ale statului este sa ne facem datoria si sa luptam cu toate armele legale pe care le avem la dispozitie pentru apararea sanatatii oamenilor.Scopul este acela de a suna mobilizare generala din partea institutiilor care au atributii in lupta impotriva epidemiei, pentru a determina o amplificare la limita maxima posibila a actiunilor de control pentru a asigura masurile de respectare a protectiei sanatatii oamenilor.Am vazut ca in ultima perioada exista semnificative nerespectari ale regulilor instituite de autoritati, de specialisti, iar aceasta crestere a numarului de incalcari ale regulilor stabilite risca sa afecteze si sanatatea si viata cetatenilor corecti, care respecta legea si care sunt pusi in pericol din cauza faptului ca o minoritate, poate si indusa in eroare de o campanile mizerabila, refuza sa respecte regulile.Scopul principal al acestei sedinte este acela de a imbunatati coordonarea intre institutii si de a creste eficienta masurilor pe care le luam si a actiunilor de control pe care le organizam.Este clar ca exista zone si activitati unde ne confruntam cu o incalcare mai grava a regulilor si unde exista riscuri majore pentru sanatatea cetatenilor care participa la aceste activiati si intra in contact cu alti oameni.Va trebui sa concentram toate eforturile noastre in primul rand catre aceste zone astfel incat sa fim eficienti, iar masurile pe care le luam sa aiba rezultatele scontate.Obiectivul nostru clar este acela de a ne asigura ca orice actor public sau privat este angajat in respectarea regulilor, iar aceia care nu respecta regulile vor fi sanctionati.Solicit orientarea controalelor in supermarketuri, in piete, cu precadere in pietele inchise sau semiinchise, va trebui sa controlam si targuri, balciuri. Chiar daca se organizeaza in aer liber va trebui sa controlam respectarea regulilor.Trebuie sa asiguram respectarea regulilor in metrou . Riscul de transmitete in cazul in care nu sunt respectate regulile este foarte mare, iar din aceasta cauza avem nevoie de o prezen.Transportul feroviar, in special spre destinatiile de vacanta. Trebuie asigurat in mod obligatoriu respectarea regulilor.