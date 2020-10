Premierul Orban exclude un lockdown in Romania: Masurile vor fi luate local, in functie de raspandirea virusului

Intrebat, vineri, la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca Romania ar putea urma modelul Israelului, unde a scazut semnificativ numarul de cazuri dupa ce a fost declarata carantina la nivel national, Orban a spus ca "in Israel a fost lockdown aproape total", premierul sugerand ca o asemenea varianta nu este luata deocamdata in calcul in tara noastra."Obiectivul nostru este ca oamenii sa duca o viata cat mai normala. Obiectivul nostru este ca economia sa functioneze la parametrii obisnuiti. Obiectivul nostru este ca toate activitatile, in masura in care este posibil, sa se desfasoare, astfel incat viata omului sa fie cat mai putin afectata de epidemie. Acestea sunt obiectivele noastre. Sigur ca putem atinge aceste obiective doar daca avem cooperarea societatii in ansamblul sau, a tuturor companiilor, institutiilor, formatorilor de opinie. Respectarea normelor de protectie sanitara poate permite derularea unei vieti normale, fara ca virusul sa atinga un nivel care sa ne impuna sa luam decizii restrictive", a afirmat premierul Ludovic Orban.El a adaugat ca Romania a preferat sa mearga pe o abordare locala, care sa tina cont de nivelul de raspandire al virusului in comunitati."Masurile sunt luate la nivel local", a precizat premierul Ludovic Orban.