Premierul Orban, obligat de instanta sa achite 446 lei zilnic pana il repune in functie pe fostul subprefect de Cluj

Speta il priveste pe Zoltan Gyorke, un inalt functionar public care a castigat in instanta , in iulie 2020, repunerea in functia de subprefect al judetului Cluj. Prin sentinta definitiva, Curtea de Apel Cluj a stabilit pe 16 iulie ca Gyorke a fost numit, in mod nelegal, prin aplicarea mobilitatii, in functia publica de inspector guvernamental, arata Napocalive.ro Pentru ca decizia de repunere in functie nu a fost pusa in executare, Zoltan Gyorke a deschis un nou proces in care l-a reclamat pe prim-ministrul Ludovic Orban. Tribunalul Cluj a anuntat joi, 12 noiembrie, prima sentinta, care poate fi atacata cu recurs."Instanta a stabilit aplicarea unei amenzi in cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de reintegrare a subsemnatului in functia de subprefect al judetului Cluj, pentru refuzul de a pune in executare Sentinta Civila nr. 249 din 11.02.2020 ramasa definitiva prin Decizia Curtii de Apel Cluj nr. 894 din 16.07.2020", arata Zoltan Gyorke, intr-un comunicat de presa.Practic, Ludovic Orban ar avea de platit 446 lei zilnic, in cazul in care sentinta ramane definitiva, daca nu-l va repune in functie pe Zoltan Gyorke.