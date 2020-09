Premierul Orban promite realizarea drumului expres Baia Mare - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava

Ludovic Orban a declarat ca unul dintre obiectivele guvernului pe care il conduce si care vizeaza dezvoltarea judetului Bistrita Nasaud este drumul expres Baia Mare - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava, numit si "autostrada Nordului"."Este un drum expres fundamental pentru Bistrita pentru ca e prevazut in continuarea drumului expres Petea- Satu Mare -Baia Mare care face legatura cu M 3 in Ungaria si conecteaza la reteaua de transport european. (...) Va fi un suport pentru dezvoltarea economica. Este un proiect foarte important pe care noi ne angajam sa-l realizam si care este in faza de pregatire a documentatiilor tehnico-economice si cu siguranta va fi realizat", a declarat prim-ministruL duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei intalniri cu reprezentantii oamenilor de afaceri din judetul Bistrita Nasaud.El a afirmat ca acest drum va avea profil de autostrada, respectiv patru benzi - cate doua pe sens, fara banda de urgenta - si el va fi "o cale de transport care cu siguranta va creste atractivitatea Bistritei".Premierul a precizat si ca Executivul va sustine conectarea la reteaua de gaze naturale despre care a spus ca "nu este un lux" si ca aceasta va fi una dintre prioritatile pentru judetul Bistrita Nasaud.