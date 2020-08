Premierul Orban saluta decizia DIICOT de infirmare a clasarii dosarului "10 august"

"Este inadmisibil ca la aproape doi ani de la evenimentele violente din Piata Victoriei, romanii inca nu au aflat adevarul despre responsabilii care au coordonat si dispus actiunea de reprimare a unei manifestatii care incepuse pasnic. Cetatenii si justitia din Romania nu mai au nevoie de un alt dosar cu aceeasi soarta ca cele ale Mineriadelor si Revolutiei. Procurorilor si judecatorilor le revine obligatia morala si legala de a afla si prezenta adevarul. Miilor de oameni care au avut de suferit in urma acelor incidente trebuie sa li se faca dreptate si cetatenii au dreptul de a sti cu exactitate din ordinul cui au fost gazati si batuti in 10 august 2018", a scris premierul Ludovic Orban in comunicatul remis presei.In comunicat se mai arata ca "Mai mult, au fost luate masurile necesare si pentru desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi prin intermediul statiilor de emisie-receptie in cele doua zile: 10 si 11 august.Reprimarea cu brutalitate a unei manifestatii pasnice de catre fortele de ordine nu trebuie sa scape nepedepsita".