Premierul sustine ca sunt pregatite solutii pentru suplimentarea capacitatii in sectiile ATI: "Cum ne apropiem de un procent de 80% din capacitatea actuala, deja se pun in miscare solutii"

"Deja exista pregatite solutii (pentru cresetrea capacitatii in sectiile ATI - n.r). Cum ne vom apropia, sa spun, nu de limita maxima a capacitatii actuale de tratare de tratare in sectiile ATI, cum ne apropiem de un procent de 80% din capacitatea actuala deja se pun in miscare solutii pentru a creste capacitatea de tratare in sectiile de terapie intensiva", a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul unei vizite facute sambata dupa amiaza la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.Intrebat daca Romania va apela la sprijin din partea altor tari pentru a suplimenta personalul sanitar care trateaza pacientii diagnosticati cu COVID-19, seful Guvernului a afirmat: "Deocamdata nu avem nevoia. Eu imi doresc sa nu ajungem sa avem nevoie, dar sunt convins ca, daca vom apela, vom beneficia de sprijin".El le-a cerut medicilor implicati "sa reziste", iar celor carora li se va cere sa se implice in gestionarea crizei sanitare "sa vina alaturi" de autoritati .aGrupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 3.517 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, cel mai mare bilant zilnic inregistrat pana in prezent, astfel ca numarul total a ajuns la 152.403.Totodata, s-au inregistrat 59 de decese, bilantul urcand la 5.358. Un numar de 629 de persoane se afla la Terapie Intensiva. In Bucuresti si in 11 judete coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, depaseste 1,5.