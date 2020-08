Premierul sustine ca programul de inzestrare a Armatei trebuie sa genereze o relansare a industriei de aparare a Romaniei

Saluta decizia IVECO

Colaborare buna cu Italia

"Astazi se inaugureaza oficial lucrarile pentru realizarea unei investitii intr-o capacitate de productie in Romania, o investitie care(...)Aceasta investitie este realizata in cadrul offsetului aferent contractului de inzestrare a Armatei Romane cu vehicule produse de IVECO Defence. Trebuie sa mai spun inca o data care este politica Guvernului pe care-l conduc - fructificarea programului de inzestrare a Armatei, un program pe 10 ani de zile, care prevede alocarea unei sume de 90 de miliarde, aproximativ, pentru dezvoltarea capabilitatilor defensive, pentru cresterea capacitatii Armatei Romane de a face fata oricarei provocari.Acest program de inzestrare in viziunea noastra trebuie sa aduca investitii in cadrul politicilor de offset care sa creasca capacitatile de productie din Romania, care sa asigure transfer tehnologic, care sa dezvolte, de asemenea, noi capabilitati de inovare, de cercetare si de dezvoltare.", a spus Ludovic Orban, la Petresti (judetul Dambovita), unde a participat la prezentarea proiectului companiei IVECO privind realizarea fabricii de asamblare autocamioane.El a mentionat ca deja a fost semnat in cadrul programului de inzestrare un prim contract important la intreprinderea de Avioane Craiova, in valoare de 57 de milioane de euro pentru modernizarea avionului de fabricatie romaneasca "Soim"."Astazi continua aceasta politica de dezvoltare industriala aferenta programului de inzestrare a Armatei Romane prin aceasta investitie, o investitie extrem de importanta, pentru ca nu numai ca va genera locuri de munca, dar va aduce tehnologie. (...) De asemenea, foarte multi romani vor parcurge etape de training, astfel incat sa-si dezvolte abilitatile si capacitatea de a manui aceste utilaje moderne", a precizat Orban.In context, premierul a salutat decizia companiei IVECO de a se stabili ca si centru regional in Romania, la Bucuresti, de a-si infiinta, practic, "cartierul general" in tara noastra pentru Europa Centrala si de Est."Sunt convins ca aceasta investitie este o investitie serioasa, va fi urmata de alte investitii serioase, care sa genereze dezvoltare economica pentru Romania, care sa creeze locuri de munca bine platite, pentru ca se stie ca in industria de aparare, din cauza tehnologiilor ridicate ca nivel, mana de lucru este o mana cu pregatire superioara si salariile in industria de aparare sunt salarii peste medie", a spus Orban.Seful Executivului a subliniat, totodata, "colaborarea economica remarcabila" dintre Italia si Romania."In Romania sunt zeci de mii de firme, sunt cel putin 24 de mii de firme active cu capital italian, care au dezvoltat afaceri in Romania, care au creat locuri de munca. De asemenea, trebuie sa stiti ca si in Italia sunt aproximativ 26.000 de societati care au cel putin un actionar roman si vreo cateva zeci de mii de intreprinderi individuale care au fost realizate de romani. Italia este al doilea partener comercial al Romaniei, dupa Germania, si Italia este un prieten atat in colaborarea economica, cat si in colaborarea in toate celelalte domenii de activitate, intre Romania si Italia existand o relatie de prietenie si de parteneriat extrem de important", a mai declarat Orban.Seful Executivului este insotit in vizita de lucru pe care o efectueaza in judetul Dambovita de Virgil Popescu , ministrul Economiei, Nicolae Ciuca , ministrul Apararii, si Lucian Bode