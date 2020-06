Presedintele FPTR: "Masurile luate in Romania sunt exagerate/ Care este diferenta intre 2 Mai si Albena? De ce acolo se poate si aici nu?"

Ziare.

"Ii transmit domnului Orban ca as vrea ca in sedinta de Guvern sa revina asupra deciziei pentru ca este incorecta, este o concurenta neloiala si in caz contrar, asa cum am anuntat, ca vom castiga sau pierdem, vom merge mai departe pana la capat si vom da in judecata Guvernul din foarte multe motive, unul este lipsa de comunicare. Am fost acolo, am discutat nu e normal sa aflam decizia de la televizor. De ce au semnat acordul cu Bulgaria sau cu Grecia fara izolarea de la 15 iunie? Se duc acolo, se intorc bine mersi, sunt cu o restrictie minima, iar in Romania nu se poate", a afirmat presedintele FPTR.Murad a spus ca in Romania masurile luate impotriva pandemiei de coronavirus au fost exagerate, in timp ce in Bulgaria si Grecia masurile au fost mai putine, iar aceste tari au mai putine cazuri de imbolnaviri decat tara noastra. El a mentionat ca nu intelege de ce in Bulgaria si Grecia au fost luate mai multe masuri de relaxare si se intreaba care este diferenta intre 2 Mai si Albena."De ce in Bulgaria se poate si avem un caz, am un contract acum cu 120 de persoane care vor sa stea trei zile in Bulgaria, fara nicio restrictie, restaurantele deschise si vor trei zile in Romania. Le-am spus ca noi nu va putem oferi, daca ploua, locuri la masa in interior. Care este diferenta intre 2 Mai si Albena? De ce acolo se poate si aici nu se poate? Vorbim de riscuri, eu sunt medic si stiu foarte bine ce inseamna un risc. Si pot sa ii invit pe domnul Arafat si pe domnul Orban la orice discutie, dialog deschis. Masurile luate in Romania sunt exagerate si nu ele sunt cele care au dat rezultat. In Bulgaria si Grecia masurile au fost mult mai putine si au mult mai putine cazuri. Noi nu insistam sa deschidem ca sa facem un profit, dar suntem oameni de afaceri", a declarat presedintele FPTR, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Jupiter.El a precizat ca a crezut promisiunea guvernantilor cum ca din 15 iunie vor fi deschise restaurantele, dar acest lucru nu se va intampla."Vrem sa raspundem la intrebarile pe care le pun mii de angajati. Ce avem de facut? Si cand? Promisiunea ca pe data de 15 iunie, daca nu se intampla nimic rau, vom deschide am luat-o pe cuvant si am angajat. Avem la ora asta peste 60.000 de persoane care s-au reintegrat la locul de munca de la somaj. De ce acum cu trei zile inainte, fara niciun anunt? Asta inseamna respect din partea Guvernului? Guvernul trebuie sa fie exemplar pentru noi toti. Daca ei nu stiu sa respecte angajamentul, oameni, atunci ce putem cere mai mult?", a mai transmis Mohammad Murad.