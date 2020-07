Punctul de frontiera Isaccea-Orlovka, intre Romania si Ucraina, ar putea fi deschis saptamana viitoare

Punctul de trecere a Dunarii cu bacul va fi inclus intr-o hotarare de guvern care va avea in vedere redeschiderea unor puncte similare din tara a caror activitate a fost suspendata in timpul starii de urgenta declansata din cauza pandemiei cu noul coronavirus "Am stabilit impreuna cu domnul ministru Bode ca vom avea o discutie cu ministrul de Interne si cel de Finante sa vedem daca e pregatita deschiderea punctului si, in ceea ce ma priveste, daca este asa, luni, la sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, printre alte puncte de frontiera care urmeaza sa fie redeschise, voi propune si redeschiderea punctului de frontiera Isaccea-Orlovka", a declarat premierul Orban.La randul lui, ministrul Transporturilor Lucian Bode , a afirmat ca receptia lucrarilor la punctul de trecere a frontierei de la Isaccea a avut loc pe data de 8 mai si ca problemele fata de care Inspectoratul de Stat in Constructii a avut observatii au fost remediate de catre executantul lucrarii."Acolo va trebui sa finalizam si lucrarile la cei sapte kilometri de drum care leaga punctul de trecere a frontierei de localitate, dar primul pas este hotararea de guvern", a mentionat ministrul Transporturilor.