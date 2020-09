Reprezentantii elevilor, ai parintilor si ai sindicatelor din educatie cer modificarea ordinului Ministerul Educatiei privind masurile din scoli: Actul a generat confuzie si interpretari diferite de la un judet la altul

Ei spun ca acest act a "a generat confuzie si interpretari diferite de la un judet la altul, de la o localitate la alta, de la o unitate de invatamant la alta, de la o universitate la alta si chiar de la o autoritate a statului la alta"."Consiliul National al Elevilor, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" va solicita sa dispuneti toate masurile necesare in vederea modificarii, in regim de urgenta, a Ordinului comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu consultarea partenerilor de dialog din educatie", se arata intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban.Semnatarii acesteia sustin ca acest ordin a creat confuzie si interpretari diferite."De la intrarea sa in vigoare, la data de 1 septembrie 2020, actul administrativ cu caracter normativ mai sus mentionat a generat confuzie si interpretari diferite de la un judet la altul, de la o localitate la alta, de la o unitate de invatamant la alta, de la o universitate la alta si chiar de la o autoritate a statului la alta", scrie in comunicatul semnat de reprezentantii organizatiilor mentionate.Conform sursei citate, dupa 7 septembrie (cand directiile de sanatate publica au informat inspectoratele scolare cu privire la situatia epidemiologica de la nivelul fiecarei localitati), consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din intreaga tara au incercat sa stabileasca scenariul dupa care vor functiona, cu respectarea stricta a dispozitiilor cuprinse in Ordinul comun nr. 5487/1494/2020."Semnalele pe care le primim din teritoriu sunt in sensul ca, in foarte multe cazuri, acest lucru a fost imposibil, deoarece masurile stabilite nu tin cont de particularitatile unitatilor de invatamant preuniversitar si nici nu le dau acestora in mod real posibilitatea de a opta pentru un scenariu sau altul. In unele dintre aceste situatii, conducerile unitatilor de invatamant au fost amenintate cu amenzi de reprezentantii directiilor de sanatate publica, pentru nerespectarea intocmai a reglementarilor din cuprinsul ordinului mentionat", se mentioneaza in scrisoarea deschisa.Semnatarii acesteia adauga ca, in ceea ce priveste invatamantul superior, Ordinul nu specifica alocarea unor resurse financiare pentru universitati necesare atat procurarii materialelor sanitare si echipamentelor electronice destinate studentilor cu probleme sociale, cat si angajarii resursei umane aferente respectarii reglementarilor.In plus, pentru unele aspecte care ar fi trebuit reglementate prin ordin nu se regasesc dispozitii."Din pacate, ceea ce anticipam si semnalam in Scrisoarea deschisa din 28 august 2020 se intampla: intarzierea cu care au fost adoptate masurile, insuficienta acestora, inaplicabilitatea lor, inexistenta unor reglementari clare, care sa tina cont de realitatile sistemului de invatamant romanesc au determinat instaurarea panicii in randul elevilor, studentilor, parintilor si salariatilor din invatamant - salariati care se afla constant sub amenintarea ca vor raspunde ei daca ceva merge prost.In aceste conditii, pornind de la dezideratele sociale prezente si de perspectiva, consideram ca este imperios necesar si de maxima urgenta ca factorii de decizie din Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii sa se aseze la masa dialogului (real) cu structurile reprezentative ale sindicatelor din invatamant, structura reprezentativa a parintilor si consiliul elevilor, sa reanalizeze Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 tinand cont si de feedback-ul din teritoriu,in vederea elaborarii unui document cat mai complet, pliat pe realitate si agreat de toate partile implicate, de natura sa raspunda realitatilor din sistem, interesului social si nevoilor cu care se confrunta in aceasta perioada scoala romaneasca", se mai arata in scrisoare.