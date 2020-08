Romania interlopa. A cui este coruptia?

Interviul televizat a fost difuzat joi dimineata, cum s-ar spune, aflai la cafeaua de dimineata ceea ce intuim cu totii. Coruptia este atat de puternica incat mafia sta la masa cu politicul si politia. In spatiul public sa spui asta - mafia sta la masa cu politicul si politia, este un fapt comun, banal. Sunt expresiile care in spatiul public se spun, sunt grave, sunt comentarii pe marginea unor evenimente, sunt dezvaluiri ale presei, insa ele nu duc la consecinte - adica, institutiile nu se autosesizeaza pentru ca: mafia sta la masa cu politia si politicul. E o desensibilizare a spatiului public, dar si a institutiilor publice care si-au pierdut menirea de a fi pentru ca nimic oricat de grav se intampla nu produce cutremure si schimbari esentiale. Mafiotizarea e bine merci.Sunt induiosatoare pana la greata declaratiile oficialilor care ne spun ca vor fi necrutatori cu clanurile interlope. Ministrul de Interne isi face selfie cu o atitudine de pusti care a descoperit puterea magica a selfie-ului pe facebook aproape bagandu-si degetele in ochi, crezand ca asa e atat de amenintator incat clanurile se vor duce singure la puscarie de frica. E ridicol si tragic in acelasi timp. Premierul la randul lui o tot da cu declaratiile de razboi facute clanurilor mafiote. "Sa intensifice lupta impotriva retelelor infractionale, impotriva clanurilor interlope, fara menajamente, toleranta zero fata de infractionalitate", la care Marcel Vela raspunde: "Am inteles, domnule prim-ministru. Suntem cu ochii pe ei". Premierul nu se lasa si adauga ferm, necrutator: "Nu sunteti cu ochii pe ei, ca daca numai va uitati la ei, va dati seama ca... Trebuie sa fiti cu altceva pe ei". In timpul acesta, mafiotizarea e bine merci.Ceea ce spune comisarul-sef in interviul sau de joi e radiografia adevarului. Politia s-a mafiotizat. Sa nu ne imaginam ca situatia de la Bucuresti e singulara. Interviul e de fapt povestea de peste tot, din toate institutiile. Institutiile statului sunt mafiotizate. Statul e mafiotizat. Dimensiunea coruptiei e uriasa. Aceasta convietuire cu mafia a tuturor institutiilor este terifianta. Si este posibil pentru ca numarul celor care se opun este extrem de mic. Anuleaza tot efortul. Te si miri ca, totusi, a existat consecventa protestelor in anii care au trecut, ca romanii s-au opus la ceva. Interviul comisarului de politie e diferit doar in sensul ca se pun pe masa detalii, destul de generale, dar detalii ca niste piese de puzzle pe care le pui si intelegi/iti reconfirmi faptul ca Romania e o tara interlopa.Ce mai vezi in acest interviu sunt cearcanele omului care face aceste declaratii. E acolo in privirea omului oboseala, apasarea, furia adunata, toate visele profesiei care s-au lovit in ani de zile de reteaua care leaga mafia/politicul de politie, de oamenii din politie. Intelegi ca de fapt politia a devenit serviciul de paza al mafiei. Ca clanurile interlope s-au dezvoltat cu protectia politiei, ca e un intreg sistem care ii protejeaza, ca sunt sume uriase in joc , iar asta nu se poate fara protectia institutiilor, politie - politic. Mai vezi acolo in privirea aia si insomniile si intelegi cat de complicat si prin ce stari a putut trece acest om pana a luat hotararea de a iesi public. Intelegi tot procesul asta pe care l-a parcurs de la gandul de a iesi public pana la decizie si acel interviu.Comisarul-sef are 20 de ani de cariera. In doua decenii, omul stie cum arata sistemul, cum functioneaza sistemul, de sus pana jos. In mod sigur, a fost sfatuit sa stea in banca lui, in mod sigur, a primit telefoane, sms, mailuri. I s-a spus sa isi bage mintile in cap. In mod sigur, reteaua se va pune in functiune incercand sa il elimine din structura. Sa il trimita pe linie moarta. Asa se face. Cazurile acestea de oameni din institutiile de forta ale statului care decid sa vorbeasca sunt atat de rare incat li s-ar putea ridica statui. Nu e nicio ironie in acest enunt. Mai degraba, amaraciune. Cred ca astfel de dezvaluiri se pot numara pe degetele de la maini, in 30 de ani de democratie mafiota.De ce nu indraznesc mai multi oamenii sa spuna adevarul?Presiunea sistemului, in astfel de cazuri, este foarte mare, nu doar din partea retelei care face legatura dintre institutie si mafia (crima organizata/politic), ci presiunea vine de la toate nivele, de la oamenii din jur, de la magnitudinea fenomenului compromisului/complicitatii/tacerii. In mod sigur, fiecare om are un episod in viata lui de razvratire/de neacceptare a lucrurilor incorecte la "locul de munca" si a simtit pe pielea lui forta cu care sistemul loveste in cei care deschid gura, e forta "tacerii" celorlati, fofilarea, schimbarea atitudinii. Oamenii care vorbesc sunt oamenii care sunt evitati, marginalizati. Devin paria. Instinctul de turma dicteaza actiunea. Probabil ca la ora asta acel om care s-a racorit spunand ceea ce era preaplin pentru a mai accepta va fi considerat prea periculos. E omul care "i-a dat in gat".In Romania, oamenii stiu dimensiunea coruptiei, oamenii o vad in fata ochilor, o vad in hartiile pe care le au in fata in micul lor birou de institutie, oamenii o vad in conducerea institutiilor, vad amantlacurile si masinile de lux devenit de serviciu, vad amantele puse in pozitii de conducere, vad incompetenta crasa, vad scurgerile de bani, vad facturile umflate, fac legatura, vad licitatiile. Oamenii vad cum firmele capuse dreneaza banii institutiei in conturile firmelor care sunt firmele sefilor lor, oamenii vad vacantele, vad reteaua de protectie, oamenii vad ochiurile retelei in care sunt politicienii, politistii, sefii de institutii si clanurile interlope care rezolva neintelegerile, clanurile interlope care pun cu botul pe labe pe oricine se abate de la ceea ce traseaza mafia-politicul cu protectia institutiilor. Oamenii vad ce li se intampla celor care deschid gura. Oamenii vad ca esti lasat singur daca indraznesti sa contesti sistemul.Paradoxul acestui sistem: clanurile mafiote sunt sofisticareala. Mafia/crima organizata/crima organizata politica are la butoniera clanurile interlope, si invers. Raportul de forte este intersanjabil, santajul e valabil si pentru unii si pentru altii. Se au cu totii la mana. Alianta cu clanurile mafiote s-a realizat in timp. Aici, PSD este maestrul. PSD a adus clanurile mafiote in politica, apoi tot sistemul transpartinic s-a dedulcit la aceasta alianta. Simboza este astazi perfecta. La ora asta, clanurile in mod sigur rad cu gura pana la urechi de fotografia lui Vela de pe facebook, precum si la declaratiile tunatoare ale premierului. Nimeni nu le va atinge clanurilor niciun un fir de par. Iar ce va fi la televizor va fi asa ca exemplu de carton cum ca clanurile, vai, sunt destructurate, va fi un teatru. Totul va fi o mascarada de prost gust. Se au unii pe altii la mana. Politistii onesti, putini la numar din moment ce mafiotizarea e o problema de sistem, vor fi "rezolvati", sistemul stie cum sa ii puna cu botul pe labe.Si atunci te intrebi, uitandu-te in jurul tau la toate tacerile, complicitatile, compromisurile, coruptia pe care te faci ca nu o vezi, felul in care intorci spatele celor care isi asuma si vorbesc, te intrebi daca oare faptul ca politicul si mafia si structurile statului stau la aceeasi masa nu a fost posibil oare pentru romanii inchid ochii la mica coruptie din jurul lor, victimizandu-se disonant cognitiv? In filmele cu mafioti este o schema foarte clara a povestii, si anume, personajul in momentul in care accepta micul gest este mancat de mafia, e gata, e "luat". Nu vom scapa de coruptie atata timp cat o vom considera normala. Si atunci a cui este coruptia?