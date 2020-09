Guvernul discuta luni prelungirea starii de alerta, inclusiv masuri sanitare pentru alegerile locale si reducerea unor restrictii

"Vom prelungi starea de alerta si discutam evident niste masuri sa mai reducem din restrictii. Am sa va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate, cu masca, numar limitat de persoane", a afirmat Ludovic Orban.Seful Executivului a adaugat ca masurile vin in contextul in care a vazut niste comentarii rautacioase si a precizat ca Guvernul PNL nu s-a temut niciodata de adunarile publice si a fost mereu deschis dialogului.Orban a anuntat joi ca va trebui sa fie intrunit luni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) si apoi facuta o sedinta de Guvern in care sa fie aprobata hotararea privind prelungirea starii de alerta, in contextul in care inca nu fusese dat avizul Consiliului Legislativ pe proiectul de act normativ.El a adaugat ca hotararea va include si masuri in ziua votului la alegerile locale, precum si masuri de relaxare in anumite domenii.