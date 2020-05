Spectacolele in aer liber s-ar putea relua daca nu va creste numarul cazurilor de coronavirus

Ziare.

com

Consultarile prim-ministrului Ludovic Orban au continuat, marti, cu reprezentantii artelor spectacolului, discutiile fiind concentrate asupra masurilor de sustinere a domeniului cultural atat in perioada imediata, cat si pe termen mediu si lung.Preocuparea comuna celor doua parti, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, este legata de reluarea repetitiilor si spectacolelor si a activitatii culturale in conditii de siguranta sanitara atat pentru actori si personalul de sprijin, cat si pentru cetateni.Intr-o prima etapa, in functie de evolutia epidemiologica, va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica."Viata culturala imbogateste viata oamenilor si societatea. Sustin un plan de sprijinire a sectorului cultural, inclusiv vom analiza punerea la dispozitie a unor granturi pentru sectorul cultural independent.De asemenea, imi doresc reluarea activitatii culturale, insa in functie de evolutia epidemiologica si in baza unui plan bine gandit, astfel incat sa nu existe riscuri de infectare a participantilor la manifestarile culturale", a spus prim-ministrul.Orban a afirmat ca vor fi mentinute formele de sprijin pentru angajatii din activitatile care vor ramane restrictionate prin decizii guvernamentale (plata somajului tehnic), iar in perspectiva reluarii activitatii vor fi decise masuri active de sustinere, prin asigurarea din fonduri bugetare a unei parti din cheltuielile de salarizare pentru angajatii care isi vor pastra locurile de munca.La consultarile de astazi cu reprezentatii artelor spectacolului au participat si viceprim-ministrul Raluca Turcan si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.