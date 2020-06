Surse: HG privind prelungirea starii de alerta, trimisa spre informare Parlamentului

Ziare.

Legea 55/2020 privind instituirea starii de alerta nu precizeaza explicit ca Guvernul este obligat sa ceara aprobarea Parlamentului in cazul in care este prelungita starea de alerta."Starea de alerta se instituie de Guvern prin hotarare, la propunerea ministrului afacerilor interne , si nu poate depasi 30 de zile. Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne. Starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii sau doar pe teritoriul unor unitati administrativ-teritoriale, dupa caz.Cand starea de alerta se instituie pe cel putin jumatate din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul tarii, masura se supune incuviintarii Parlamentului. Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata. Parlamentul poate incuviinta masura adoptata de Guvern integral sau cu modificari", prevede actul normativ.Pe 18 mai, starea de alerta a fost instituita pe intreg teritoriul Romaniei pentru o perioada de 30 de zile prin hotarare de Guvern.