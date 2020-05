Tensiuni intre Ponta si Orban, in Parlament: "Asistam la o slujba de pomenire" vs "Are ochelari de cal"

Ziare.

Victor Ponta a facut aluzie la numirea unui proprietar de pompe funebre la conducerea Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt."As vrea sa vorbesc pe intelesul unui patron de firme funebre. Patronii de firme funebre sunt ultimii specialisti promovati de domnul Orban. Sa spunem ca azi avem o slujba de pomenire pentru anumite domenii din Romania, afectate de criza economica, pe care Guvernul urmeaza sa le omoare, urmand ca apoi sa le asigure o ingropaciune cu o firma de pompe funebre afiliata partidului", a spus liderul Victor Orban, in plenul Camerei Deputatilor.Liderul Pro Romania acuza Guvernul Orban ca nu a gestionat bine nici domeniile din transport, cultura sau sport."Din pacate trebuie sa trecem pe pomelnicul Guvernului Orban companiile romanesti de transport. La TAROM nu s-au dat salariile, la CFR Dumnezeu cu mila. Poate asa inteleg oamenii de ce se trece pe jos pe la Nadlac, dupa ore de asteptat. Sportul si cultura, domenii importante, se prabusesc din lipsa de sprijin guvernamental. Cred ca aceste doua domenii lasate sa moara reprezinta o pierdere pentru societatea romanesca", a adaugat Ponta.Ludovic Orban i-a replicat lui Ponta, spunand ca acesta "are ochelari de cal si nu vedere realitatea"."Domnule presedinte, doamnelor si domnilor deputati. Probabil antevorbitorul nu a trait in Romania in ultima perioada si nu a vazut ceea ce s-a intamplat aici in ultimele luni. Are ochelari de cal si nu vrea sa vada realitatea", a spus Orban, la audierile din Parlament.