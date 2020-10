Testul pentru coronavirus al premierului este negativ. Ludovic Orban ramane izolat pana joi cand va face un nou test

"Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ. Mentionam faptul ca testul a fost realizat la cerere, preventiv, premierul nefiind incadrat intr-o definitie de caz intrucat nu este considerat contact direct al unei persoane diagnosticate pozitiv", au transmis, luni, reprezentantii Guvernului.Potrivit acestora, din motive de precautie, Ludovic Orban va ramane in carantina pana joi, 8 octombrie, de unde isi va exercita atributiile functiei de prim-ministru si isi va desfasura activitatea fara interactiune fizica cu alte persoane."In cursul zilei de joi premierul va efectua un nou test, la distanta de 10 zile de la prezenta in platoul TV in care s-a aflat o persoana care, in cursul zilei de duminica, a fost confirmata pozitiv la testul pentru noul coronavirus", a mai transmis Executivul.