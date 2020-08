VIDEO Ludovic Orban, despre motiunea de cenzura: "Analizam posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala privitor la depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara"

"Analizam posibilitatea nu de a ataca la Curte, de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala privitor la depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. In 30 de ani nu s-a intamplat asa ceva. Niciun partid politic nu a depus motiune de cenzura in vacanta parlamentara. Sesiune extraordinara, de fapt e vacanta parlamentara.Sesiunea extraordinara se convoaca tocmai pentru ca este vacanta parlamentara. Nu am luat inca decizia.Analizam toate temeiurile constitutionale. O motiune de cenzura poate sa dureze de la depunere pana la votare patru-cinci zile. Ganditi-va ca vacantele parlamentare dureaza doua luni cea de vara, o luna cea de iarna. Deci trei luni. Asta ar insemna ca desi textul constitutional spune ca motiunea poate fi semnata de un parlamentar o singura data pe o singura motiune pe sesiune, acesta e textul constitutional, ganditi-va ca daca s-ar permite depunerea de motiuni de cenzura in vacanta parlamentara orice Guvern ar fi supus unui asediu unor motiuni de cenzura.S-ar putea depune la limita cinci zile, se pot depune cred ca 18 motiuni de cenzura, in intervalul de timp in vacantele parlamentare. Ce tara ar fi aia in care Guvernul ar fi asediat de motiuni in vacantele parlamentare? Deci analizam posibilitatea sesizarii CCR", a declarat Ludovic Orban, marti la deschiderea oficiala a lucrarilor pentru Autostrada de Centura Bucuresti (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra - Bragadiru.Premierul a mai precizat ca "in ceea ce priveste sansele motiunii, dupa parerea mea, e o aventura care nu are nicio sansa".Seful Executivului a adaugat ca motiunea de cenzura a PSD reprezinta un act de iresponsabilitate."Eu nu ma joc cu soarta Romaniei. In momentul in care mi-am asumat aceasta pozitie de premier , am facut-o in deplina cunostinta de cauza, asumandu-mi toate responsabilitatile si consecintele", a completat Orban.PSD a depus luni motiune de cenzura in Parlament, iar birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au hotarat ca citirea motiunii sa aiba loc intr-un plen reunit in 20 august, ora 12.00.