VIDEO Ludovic Orban: "In cariera mea de 30 de ani, niciodata nu am luat niciun leu care nu mi s-a cuvenit"

"In cariera mea de 30 de ani niciodata nu am luat niciun leu care nu mi s-a cuvenit. Sunt un om care detine functii publice de peste 25 de ani. Niciodata nu s-a lipit un leu de mine. Desfid frauda despre care vorbiti ca s-ar fi facut la Guvern. Ar trebuie sa cititi mai bine raportul Curtii de Conturi sa vedeti exact ce scrie. De exemplu scrie ca, inca din 2018, Curtea de Conturi v-a atras atentia asupra faptului ca nu ati constituit stocurile strategice de masti, substante si dezinfectat. Pretul de achizitie de 0,64 bani per masca a fost pretul cu care s-a castigat licitatia acum 2 luni. Acela era pretul. Intre timp a mai scazut pretul. Sa spuna daca am fi dat unei firme care nu a dat cel mai mic pret, atunci ni se putea imputa. Va spun sincer, din pacate, liderii PSD mi-au aratat si astazi ca nu au inteles nimic. Ca nu mai poti sa faci politica bazata pe minciuna, manipulare, pe repetia sistemica a unor neadevaruri in speranta ca romanii vor inghite galusca", a afirmat Ludovic Orban, in plenul reunit de miercuri al Parlamentului.Acesta a explicat ca, in afirmatiile sale, ministrul Sanatatii Nelu Tataru facea referire la o declaratie pusa pe site-ul PSD, in luna iulie, care spunea ca "suntem ciumatii Europei". Orban a mai precizat ca, in cazul in care ramanea PSD la guvernare, ajungeam intr-adevar "ciumatii Europei"."Domnul Tataru nu a scos de la sine aceasta afirmatie, ci a citat o afirmatie facuta de PSD pe site, in iulie, in care ati spus ca suntem ciumatii Europei. Exista riscul, daca mai ramaneati la guvernare, intr-adevarat sa ajungem ciumatii Europei, dupa toate neadevarurile, unde era gata sa fim scosi in afara Europei din cauza unei atitudini impotriva statului de drept", a conchis Orban.