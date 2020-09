VIDEO Ludovic Orban: Volumul investitiilor in sectorul public, cel mai mare din ultimii zece ani

"Volumul investitiilor in sectorul public a fost cel mai mare din ultimii zece ani, iar lucrul acesta s-a intamplat in perioada de criza, in conditiile in care e clar ca veniturile bugetului s-au diminuat.Cu toate astea, noi am asigurat resurse si am incercat sa crestem constant volumul investitiilor publice, pentru ca Romania are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii in toate domeniile: infrastructura de transport , infrastructura energetica, infrastructura de comunicatii, infrastructura de sanatate, educationala. Urmatorii zece ani pentru Romania vor trebui sa reprezinte ani de investitii masive in aceste domenii, pentru ca ele sunt un suport fundamental pentru dezvoltarea economica", a sustinut premierul, la conferinta "Impreuna protejam Romania", organizata de Grupul de presa MediaUno, in parteneriat cu Institutul National de Statistica, Camera de Comert Romano-Americana si UGIR-1903.El a adaugat ca Guvernul nu vrea un model de crestere economica bazat pe o "stimulare artificiala a consumului", deoarece acesta "a generat grave dezechilibre, grave inapoieri ale economiei romanesti", ci unul bazat pe investitii publice masive si sustinerea investitiilor private.Potrivit lui Orban, fondurile europene constituie, totodata, unul dintre "motoarele de crestere" a economiei, iar in guvernarea actuala s-au triplat decontarile din bugetul UE."In zece luni ale guvernarii anterioare au fost absorbiti aproximativ 1,1 miliarde de euro. E vorba de decontari de la bugetul UE, iar noi in zece luni am decontat 2,67 de miliarde de euro, aproape de trei ori mai mult, in conditiile in care maturitatea proiectelor este departe de a fi multumitoare.Dimpotriva, foarte multe din proiectele finantate pe fonduri europene au o serie de probleme structurale, care au fost generate de un management catastrofal anterior, dar si de reglementari care, practic, au facut aproape imposibila realizarea anumitor proiecte. De exemplu, Ordonanta 114, care a crescut cu peste 15% costurile cu mana de lucru ale companiilor din constructii. Practic, toate studiile de fezabilitate care au fost facute anterior sau imediat in preajma Ordonantei de urgenta 114 nu mai sunt bune", a spus el.Premierul a afirmat ca aproximativ 300.000 de romani sunt someri. "Somajul este mai jos de 300.000, chiar daca el statistic apare altfel. Dar, in realitate, cei care sunt evidentiati de ANOFM ca fiind in cadrul calculului ratei somajului, adica cei care sunt indemnizati si cei care au iesit din plata indemnizatiei de somaj, sunt in jur de 300.000 de romani. Si aici ne-am gandit la masuri active si am aplicat masuri active de plata a 50% din salariul brut - dar nu mai mult de 2.500 de lei - pentru trei categorii de angajati care si gasesc mai greu loc de munca", a explicat Ludovic Orban.