VIDEO Orban, la Santierul Naval Constanta: "Se pot incepe negocierile finale in vederea semnarii contractului de constructie, chiar daca mai exista litigiul"

Orban a calificat drept "o hartuire greu de acceptat" continuarea litigiului in instanta."Mi se pare o hartuire greu de acceptat. Procesul principal, si anume contestatia impotriva deciziei de adjudecare a contractului catre consortiul Naval Group - Santierul Naval Constanta a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca definitiva. Din punctul meu de vedere, se pot incepe negocierile finale in vederea semnarii contractului de constructie, chiar daca mai exista litigiul care, repet, nu mai are niciun fel de temei. Atata timp cat instanta s-a pronuntat prin hotarare definitiva pe subiectul principal, si anume decizia de adjudecare a consortiului care realizeaza contractul, din punctul meu de vedere nu mai exista nicio problema juridica pentru negocierea si semnarea contractului", a declarat prim-ministrul, aflat intr-o vizita la Santierul Naval Constanta.Ludovic Orban a vorbit, de asemenea, despre un parteneriat serios intre industria navala si Guvern."Pe toata durata epidemiei, Santierul Naval a functionat in foc continuu si suntem pe o nava care a fost construita si urmeaza sa fie lansata la apa pe 14 august. Este, efectiv, o nava extrem de moderna, o nava cu un nivel ridicat de automatizare, cu o tehnologie de control a tuturor sistemelor remarcabila, o nava care este operata de un personal navigant de 16 persoane si care face parte dintr-un set de nave de 40.000 de tone care sunt produse la Santierul Naval Constanta. De asemenea, Santierul Naval Constanta, impreuna cu Naval Group, au fost declarati castigatorii licitatiei pentru cele patru corvete multifunctionale. Practic, aici se vor produce cele patru corvete, fiind parte din acest proiect extrem de important. (...) Industria de producere si de reparare a navelor este o industrie cu o mare importanta pentru Romania, o industrie care se afla intr-o perioada de intrebari si care necesita un parteneriat cat se poate de serios cu Guvernul, astfel incat sa asiguram dezvoltarea in continuare a acestei industrii", a mai declarat premierul.