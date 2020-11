VIDEO Orban: Obiectivul nostru este ca saptamana viitoare sa intre in functiune inca 280 de locuri noi in sectiile ATI

Potrivit acestuia, in Bucuresti vor fi disponibile mai multe paturi ATI la Spitalul "Malaxa", dar si la un spital privat, al carui nume nu l-a mentionat."Noi crestem numarul de locuri in sectiile de terapie intensiva. Ministrul Tataru (n.r.- ministrul Sanatatii, Nelu Tataru ) a emis un ordin in cursul acestei saptamani prin care a inclus noi spitale sau a dezvoltat sectii in spitale care deja functionau ca spitale de suport COVID. Obiectivul nostru este ca saptamana viitoare sa intre in functiune inca 280 de locuri noi in sectiile de terapie intensiva", a afirmat Orban.Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la Suceava, la receptia lucrarilor variantei ocolitoare a municipiului Radauti. Ulterior, acesta a fost prezent la un obiectiv de investitii al CFR in localitatea Pojorata.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, 18 noiembrie, ca in urmatoarea perioada, respectiv intre 7 si 21 de zile, vor fi operationalizate inca 280 de paturi de terapie intensiva."In ultimele 3 zile am facut o evaluare la nivel national si in Bucuresti a situatiei evolutiei pandemiei si am cautat suplimentarea paturilor de terapie intensiva la nivel national si in Bucuresti. Astazi am introdus in ordinul 555/2020 inca 24 de unitati medicale, de spitale, in totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmand ca in 7 pana la 21 de zile sa operationalizam 280 de paturi de terapie intensiva ", a declarat Nelu Tataru, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.Ministrul Sanatatii a adaugat ca, dupa evaluarea fiecarui spatiu in parte "de echipele de la Inspectia Sanitara de Stat, ISU si cele de la ANMDR", se va face si o evaluare a necesarului de dotare si de personal pentru operationalizarea celor 280 de paturi ATI intr-o perioada cuprinsa intre 7 si 21 de zile.