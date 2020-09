VIDEO Ordonanta de urgenta: Persoanele care au varsta de pensionare si stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime

Aceasta ordonanta vizeaza modificarea Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii."Prin acest proiect de ordonanta de urgenta, in termeni populari, persoanele care au varsta de pensionare si au un stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie stagiul minim de cotizare, fie stagiul complet de cotizare de 35 de ani", a spus Ionel Danca, vineri, la Palatul Victoria El a adaugat ca proiectul este unul foarte important in domeniul pensiilor, care vine "sa repare o nedreptate pentru pensionarii care, din diverse motive, au stagiul de cotizare incomplet sau nu pot face dovada stagiului complet de cotizare"."Si, prin acest proiect de ordonanta de urgenta, initiat de Ministerul Muncii (...) practic se repara aceasta inechitate si persoanele indreptatite la o pensie, dupa indeplinirea varstei de pensionare, pot sa-si completeze stagiul de cotizare in limita maxima a 6 ani si la nivelul salariului minim brut pe economie.Practic, o persoana care in momentul de fata nu are stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar are varsta de pensionare sau lipsesc cativa ani de contributii din stagiul complet de cotizare de 35 de ani, dupa adoptarea acestei ordonante de urgenta, pot incheia un contract de asigurari sociale pentru plata contributiilor pentru perioadele respective. Nivelul contributiilor sociale care vor fi platite va fi la nivelul salariului minim brut pe economie", a mai declarat Danca.