Gorghiu: Daca PNL va propune un premier, acesta va fi Ludovic Orban

Fostul presedinte al PNL Alina Gorghiu a declarat ca, daca PNL va propune un premier, acesta va fi presedintele partidului, Ludovic Orban.

Luni, la ora 12:00, va avea loc o sedinta a Biroului Politic National al partidului, urmand sa se decida daca PNL va merge in fata presedintelui Iohannis la consultari cu o propunere de prim-ministru.

"PSD spune ca va revendica dreptul de a continua guvernarea, insa sunt cateva argumente foarte serioase impotriva:

1 - PSD-ALDE nu mai au in mod efectiv majoritatea parlamentara. Daca votul minoritatilor nu era pro-motiune, motiunea nu ar fi trecut.

2 - Anuntul presedintelui PSD referitor la faptul ca exista patru candidati de premier este o dovada de mare nesiguranta, care va genera un puternic conflict intern.

3 - PSD s-a dat in stamba in Parlament ieri, l-a transformat in arena de circ, asa cum nu s-a intamplat niciodata, si exista riscul real ca peste sase luni, daca PSD-ul primeste mandat sa faca Guvern, sa se repete aceeasi situatie", a afirmat Alina Gorghiu joi, la Timisoara.

Intrebata de catre jurnalisti daca sunt sanse ca PNL sa propuna un premier, Gorghiu a raspuns ca "trebuie avute discutii".

"Pornind de la premiza ca dupa votul de ieri am constatat ca PSD-ALDE nu mai au majoritatea absoluta in Parlament, ceea ce e un lucru cert, e un lucru imbucurator, evident ca vor fi discutii in perioada urmatoare cu colegii din Parlament.

Vedem daca se va putea degaja o altfel de majoritate decat cea PSD-ALDE si vom vedea pe cale de consecinta luni, cand avem o sedinta a Biroului Politic National impreuna cu toti colegii parlamentari, daca este sau nu cazul sa propunem sa desemnam un prim-ministru, sa venim in fata presedintelui la consultari cu o propunere de prim-ministru", a declarat Alina Gorghiu.

Senatorul PNL de Timis a adaugat ca, daca se va propune o persoana pentru functia de premier, aceasta va fi presedintele partidului, Ludovic Orban.

"In mod firesc, daca se va ajunge sa propunem o persoana pentru functia de prim-ministru, ea va fi presedintele partidului, dar repet, sunt etape de consultare interna pe care le vom face. Astazi a fost o sedinta a Biroului Executiv, luni urmeaza alta consultare ampla si imediat dupa veti afla mandatul cu care delegatia PNL va merge la Cotroceni pentru aceste consultari", a conchis Alina Gorghiu.

