Minusul lui Orban in lupta din PNL

Ovidiu Raetchi este un scriitor specializat in Orientul Mijlociu. Doctorand in istorie cu o teza despre procesul de pace dintre Israel si Egipt (1979) si doctorand in stiinte politice cu o cercetare care urmareste evolutia Fratiei Mulsumane din 1928 pana astazi, Raetchi are un master in cultura araba si un altul in civilizatia ebraica. Licentiat in stiinte politice, Raetchi a urmat studii postuniversitare de securitate la Bucuresti si Garmisch-Partenkirchen. A publicat cinci volume de eseuri si istoria civilizatiei: "EsTeistica"; "Din Agora"; "Scurt Tratat despre Iubire"; "Soldatul Putin si Filosoful Dughin: Civilizatia Rusa in Fata unei Noi Erori Imperialiste"; "Avangarda Califatului: O Istorie Intelectuala a Jihadismului". A fost vicepresedinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputat de Diaspora si deputat de Bucuresti.

Are metoda in a face jucatorii politici de la firul ierbii sa se simta, pentru cateva minute, buricul pamantului. Din acest motiv, a fost si va fi foarte greu de doborat de o miscare de opozitie a liderilor centrali, oricat de puternica ar fi aceasta.In plus, Orban are avantajul unor cifre bune in fruntea PNL , pe care are tot dreptul sa le revendice - chiar daca a avut sansa de a fi la butoane in momentul prabusirii lui Dragnea, al ascensiunii caraghioase a Vioricai Dancila si al prezentei solide si constante a presedintelui Iohannis in fruntea blocului anti- PSD . A scos un scor bun la europarlamentare, a fost in tabara castigatoare la prezidentiale si a dus PNL la guvernare, in ciuda unei erodari vizibile (normale, totusi, in contextul pandemiei).Marea vulnerabilitate a lui Orban nu poate fi gasita in gestiunea de zi cu zi a partidului. Problema lui e una de viziune. Luptand de ani de zile pentru a ajunge in fruntea partidului si pentru a se mentine acolo, Ludovic Orban s-a specializat intr-o complicata echilibristica care sa ii asigure majoritatea la Congres. S-a apropiat in acest scop de conservatori si de un nucleu "popular-pedelist", desi eticheta de "vechi liberal" nu anunta asta. Din acest motiv, intr-un moment in care clivajul electoral din Romania devine tot mai mult unul urban vs. rural si conservator vs. progresist, el a fost nevoit sa impinga partidul - pentru a-si multumii adeptii din interior - intr-o zona rural-mic urban-conservatoare care nu e una naturala pentru PNL. Atat liberalii "clasici" ai lui Rosetti, cat si cei aparuti dupa 1989 au fost varfuri ale europenismului laic si au reprezentat vocea marilor orase - dinamice cultural si ideologic. Alegerea lui Orban de a plasa PNL intr-o zona mai degraba favorabila Coalitiei pentru Familie la Referendumul Putin style al lui Dragnea din 2018 a fost, din acest punct de vedere, una cu implicatii strategice, nu doar o gaselnita tactica. Ea anunta faptul ca PNL renunta la spiritul relaxat si europenist al marilor orase si se orienteza spre zonele unde oamenii inca mai cred ca familiile se pot destrama din pricina "propagandei sexomarxiste" care transforma gospodarii piosi in gay patimasi.Aceasta optiune a fost confirmata in anii urmatori, cand PNL a faultat in Parlament legi importante pentru educatia sanitara si sexuala in scoli sau pentru parteneriatul civil - tot de frica "sexomarxismului".Aceasta optiune a lui Ludovic Orban tradeaza lipsa de viziune de care vorbeam mai sus. Din doua motive. Primul este ideologic: in mod evident, curentul populist-conservator care a strabatut lumea in ultimii ani, unind sub acelasi steag personaje precum Putin, Trump, Erdogan, Viktor Orban e o moda de scurta durata. Ideea ca ideile progresiste sunt negative, distructive, menite sa ameninte vechile valori crestine e una falsa si vadit speculata politic - si cel mai bun argument in acest sens este prezenta la Vatican a unui papa progresist, care a dovedit ca toleranta si diversitatea pot fi pe deplin integrate de crestinism (dar, sigur, pentru conservatori papa nu reprezinta o autoritate religioasa comparabila cu Donald "Grab'em By The Pussy" Trump). Pe termen lung, acest tip de conservatorism panicard, conspirationist, cu mentalitate de cetate asediata ("exista un plan pentru pervertirea vechilor valori si pentru instaurerea depravarii universale - de care noi va salvam") va ramane mai degraba marginal, in vechea medie europeana a radicalismelor de dreapta (intre 5% si 15%, in functie de contextul economic).Al doilea motiv este unul electoral: pur si simplu e prea multa inghesuiala in Romania in zona conservatoare. PSD a incercat sa se reconstruiasca - dupa etapa sa socialista - in cheie conservatoare; fara prea mare succes - dovada ca publicul PSD scade de la o generatie la alta. AUR acopera deja zona mai radicala si stridenta a ofertei populisto-conservatoare. Si e foarte greu de crezut ca in anul 2024 PNL va obtine un succes luptandu-se cu PSD si AUR pentru acelasi public conservator si abandonand urbanul laic in bratele USR PNL este, in acest moment, inclusiv din cauza echilibristicii interne pe care Ludovic Orban a practicat-o, un partid in criza identitara. El pare a se indrepta, mai degraba in deriva decat cu o directie asumata, inspre o oferta conservatoare in anul 2024. E o oferta care nu poate avea succes si care va consemna o abandonare aproape irevocabila a urbanului mare. Iar urbanul mare e singurul care creste constant si care anunta trendul noilor forte politice (PSD a inteles asta, dar nu mai poate face nimic pentru a se intoarce acolo). E semnificativ pentru aceasta criza identitara faptul ca aproape toti liderii tineri din PNL sunt acum in tabara Citu. Orban are alaturi de el multi oameni din activul de 50-60 de ani - oameni descurcareti, cu afaceri, care au fost pe baricade in anii 2000 alaturi de Basescu, impotriva PSD - dar nu a creat mai nimic in materie de resurse umane proaspete in partid. Singurul tanar important promovat de el, Cristian Bacanu, e in tabara Citu; Ciucu si Burduja, care aveau deja experienta politica, vor merge probabil tot acolo; restul (Pavel Popescu, Mara Mares, Mara Calista, Robert Sighiartau, Sorin Moldovan, Dan Vilceanu, Citu insusi) sunt pusi pe lista de Alina Gorghiu in 2016. Acest lucru ar fi trebuit sa traga un semnal de alarma inca din 2019 pentru Ludovic Orban - pentru ca e un simptom al crizei de viziune din partid. PNL a mai avut aceasta problema si dupa 2010 - absenta unui sistem de crestere a propriilor tineri - motiv pentru care a fost obligat sa schimbe garnitura cu oameni deja validati in afara partidului (precum Ciucu si Citu).E cumva amuzant ca multi dintre conservatorii pe care Orban i-a cultivat pentru a pastra controlul asupra PNL - suprimand lejer orice urma de progresism din partid - sunt acum in tabara care i se opune. Acest lucru poate reprezenta insa un dezavantaj pentru Citu, obligandu-l sa practice, in eventualitatea unei victorii, aceeasi echilibristica la care a fost condamnat si Orban. Totusi, exista cateva motive pentru care actualul premier merita mai mult credit. In primul rand, Orban a dovedit deja ca alianta sa cu conservatorii nu a fost doar una tactica, de conjunctura; aceasta alianta a capatat o valoare strategica si a modelat ideologia partidului si comportamentul sau in Parlament. In spatele lui Citu, insa, nu se afla numai conservatorii. Boc, de exemplu, e un lider modernizator, chiar daca moderat - avand in vedere profilul electoratului din Ardeal. Alina Gorghiu, care pare cel mai activ jucator din spatele premierului, a avut multe initiative progresiste in perioada 2016 (cotele de gen, de exemplu) si este un politician progresist (progresist-prudent in mandatul Orban, din motive evidente). Citu insusi, desi poate juca vag in registrul conservator daca muta discutia in zona Reagan-Thatcher, nu are nimic in comun cu luptatorii impotriva "sexomarxismului" si e greu de crezut ca ar putea sa devina unul dintre acestia. Din acest motiv, spre deosebire de Ludovic Orban - de la care stim deja la ce ne putem astepta in termeni de viziune - Citu merita macar o sansa de a aseza PNL pe un fagas modern si urban, imblanzind, educand sau marginalizand in timp aripa conservatoare care il sustine acum - mai degraba din antipatie fata de Orban decat din simpatie pentru ca da din cap in timp asculta muzica "sexomarxista" a celor de la Metallica