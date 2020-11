Ludovic Orban: Vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie

"Autoritatile nu pot sa oblige pe cineva sa se vaccineze, noi putem sa le aratam toate avantajele vaccinarii, sa incercam sa ii convingem sa se vaccineze, dar nu putem obliga pe cineva sa se vaccineze. Sigur ca vaccinarea este cea mai buna solutie de a nu contracta aceasta boala. O campanie reusita de vaccinare este cea care poate sa ne conduca la revenirea la normalitate, intr-un orizont de timp rezonabil. Eu zic ca suntem aproape. Se vede deja, stiti vorba aceea, luminita de la capatul tunelului", a afirmat Orban, la sediul PNL.Potrivit prim-ministrului, se pregateste si o campanie privind avantajele vaccinarii."In strategia de vaccinare pe primul plan vor fi cei care lupta in prima linie din sistemul de sanatate publica, ulterior persoanele vulnerabile, in varsta, care au alte boli, care risca sa dezvolte forme severe, ulterior (...) cei care lucreaza in (...) domenii esentiale, critice - energie, furnizare de servicii de utilitate publica, cei care asigura, de fapt, continuitatea acestor servicii publice extrem de importante", a explicat premierul.Ludovic Orban a reiterat ca distributia vaccinurilor contractate de Comisia Europeana se face catre tarile UE proportional cu populatia."In functie de cantitati si de ritmul in care aceste cantitati contractate sunt produse si sunt distribuite in Europa, noi vom avea anumite cantitati si, in functie de aceste cantitati pe care le vom avea, vom asigura, in baza strategiei de vaccinare, vaccinarea persoanelor in baza prioritatilor care sunt stabilite. Nu pot sa va dau cifre in momentul de fata. Avem vesti bune . E clar ca avem vesti bune. Practic, suntem aproape siguri ca exista vaccinul, vaccin cu eficienta mare. Ce este important pentru noi este sa ne pregatim sa derulam la nivel national campania in cele mai bune conditii", a sustinut premierul.El a fost intrebat de ce nu participa la sedinta de luni convocata de presedintele Klaus Iohannis privind strategia de vaccinare anti-COVID."Sunt intr-un program. Eu am intreprins demersurile pe care trebuia sa le efectuez stabilite cu presedintele Romaniei, adica constituirea Comitetului national de vaccinare, desemnarea celor care conduc campania de vaccinare. Presedintele - cel care a instituit acest grup de lucru - este cel care este implicat in derularea unei campanii de vaccinare reusite", a raspuns Orban.CITESTE SI: Vlad Voiculescu acuza transant Guvernul PNL: "A modificat abuziv, prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale"