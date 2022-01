Orban, despre o manifestatie PSD: Ii sfatuiesc sa nu faca aceasta prostie. E posibil sa iasa rau

Ludovic Orban le-a transmis sustinatorilor PSD-ALDE, care au anuntat ca este posibil sa vina la Casa Poporului in timpul votarii motiunii de cenzura, sa nu faca o astfel de prostie.

Liderul PNL a afirmat ca Opozitia si contestatarii Guvernului au anuntat de mai multa vreme ca vor protesta miercuri si e posibil ca nimeni sa nu poata controla ce se poate intampla.

"N-am nimic sa manifeste, dar sa manifeste in alta parte decat acolo unde au fost anuntate protestele Opozitiei. Ii sfatuiesc sa nu faca aceasta prostie pentru e posibil sa iasa rau acolo. Si asa in clanul din jurul lui Dragnea, daca vin cu astfel de provocari nimeni nu mai poate controla ce se poate intampla. Si Jandarmeria. Nu poti sa vii la intimidare cu motoarele ambalate, in testoase, sa intervina.

Intotdeauna acesti oameni s-au manifestat pasnic, si-au strans gunoaiele. Sunt oameni frumosi, inteligenti. Dar se pare ca sunt unii speriati de bombe si, in paranoia lor, si-ar imagina ca acesti oameni reprezinta un pericol pentru ei. Reprezinta, dar la vot", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, marti seara de Realitatea Tv.

Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, cand va fi votata motiunea de cenzura a PNL impotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE.

Intrebat, luni seara intr-o emisiune difuzata de Antena 3, daca sunt sanse sa vina sustinatorii coalitiei PSD-ALDE la Parlament in ziua motiunii de cenzura, Claudiu Manda a raspuns scurt: "Da. S-ar putea sa vina".

Chestionat ce se poate intampla daca, in ziua votului motiunii vor fi la Parlament si sustinatorii PSD-ALDE si cei ai Opozitiei, Manda a replicat: "Sunt doua variante, fie sa-i putem compara numeric, fie sa ajunga la conflict. Numai ca ce vedem azi ca se intampla, inclusiv la nivelul Parlamentului, s-ar putea sa isi doreasca in continuare, cei care vin acum, protestatarii astfel de actiuni. Am luat si masuri in Parlament, insa te poti gandi ca sustinatorii USR vin la restaurant, sa ia furculita si apoi sa fuga cu fuculita prin Parlament."

Presedintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizantilor formatiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua motiunii, atat in tara cat si in Bucuresti.

La randul sau, presedintele USR, Dan Barna, a anuntat luni ca alesii formatiunii pe care o reprezinta au intrat in greva japoneza, urmand ca pana miercuri sa poarte banderole albe la mana. Mai mult, USR cheama oamenii in strada, pe timpul votului motiunii de cenzura.

